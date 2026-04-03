El derribo de un avión de Estados Unidos en territorio iraní, ha llevado a la búsqueda del piloto con una recompensa de por medio.

Irán ha pedido a su población ayuda para localizar al piloto del avión F-15E y otros “enemigos” que viajaban en el avión, mientras Estados Unidos asiste buscando rescatarlos antes.

Irán busca al piloto del avión de Estados Unidos que derribó y ofrece recompensa

Con un HC-130J desde la Búsqueda y Rescate en Combate (CSAR, por sus siglas en inglés) Estados Unidos buscaría a la tripulación del avión que les derribaron en Irán en medio de la guerra que iniciaron desde hace más de un mes.

Imágenes han captado al medio de CSAR volando a baja altura sobre la región donde Irán derribó su avión.

JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 Footage shows HC-130J "Combat King II" (CSAR) flying low over Iran amid search for downed F-15 crew members. pic.twitter.com/cZqkEGBVN4 — BRICS News (@BRICSinfo) April 3, 2026

Sin embargo, en medio del rescate que Estados Unidos tiene con su tripulación, Irán ha llamado a la población a entregarlos con vida a cambio de recompensa.

Desde la agencia de noticias Fars, se dio a conocer un comunicado donde detallan que las Fuerzas Armadas de Irán emprenden la búsqueda del piloto y tripulantes “enemigos” que viajaban en el avión estadounidense que fue derribado.

Por ello, han llamado a la población de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, así como Chaharmahal y Bakhiari a ayudar en la captura de los estadounidenses, asegurando que de ser entregados con vida, tendrán “una valiosa recompensa y bonificación”.

Estados Unidos guarda silencio sobre derribo de avión por Irán

Aunque Irán está en la búsqueda de tripulantes del avión de Estados Unidos que derribó y ha pedido ayuda para la localización, el gobierno estadounidense ha guardado silencio.

Pese a que en múltiples ocasiones el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) ha desmentido que los aviones hayan caído como Irán aseguraba, esta vez ha guardado silencio.

A cambio ha mostrado imágenes de un Sentry E-3 siendo reabasteciendo de combustible por un KC-135 durante una operación el 31 de marzo de 2026.

Centcom informa sobre reabastecimiento de combustible a avión. (@CENTCOM)

Centcom informa sobre reabastecimiento de combustible a avión.

Centcom informa sobre reabastecimiento de combustible a avión.