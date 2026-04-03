Un avión de combate de Estados Unidos fue derribado en Irán, situación que ya confirmaron trabajadores del gobierno de Donald Trump.

Fuerzas de Estados Unidos ahora trabajan para el rescate de los integrantes del ejército. Mientras que en Irán ofrecen recompensas por entregar al piloto y los enemigos iraníes.

Irán derriba avión de combate de Estados Unidos

Hoy 3 de abril de 2026, se dio a conocer que Irán derribó un avión de combate de Estados Unidos que presuntamente sobrevolaba en Juzestán.

Según la información filtrada, el avión correspondía a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, siendo un F-15E con dos personas a bordo que fue derribado.

Aunque los medios en Irán dieron a conocer la información, se dudó porque en otras ocasiones lo habían anunciado, pero el Comando Central de los Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) siempre lo negó.

Fotografías del ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Líder Supremo de la Revolución Islámica. (@Tasnimnews_Fa/ x)

Sin embargo, por filtraciones a medios como Reuters, se informó desde el gobierno de Estados Unidos que sí les derribaron un avión por primera vez.

Pese a esta información, el presidente de Estados Unidos ni representantes del gobierno han confirmado el hecho de forma oficial.

Hasta el momento se desconoce la zona donde el avión de Estados Unidos fue derribado por Irán, se habla del centro en Juzestán. Sin embargo, hay quiénes apuntan el sur de Irán.

Estados Unidos opera para rescatar a sus combatientes en Irán

Un avión de Estados Unidos fue derribado en Irán, por lo que ahora realizan la operación para el rescate de la tripulación a bordo.

Se habla de que el avión derribado llevada dos personas en el, por lo que Estados Unidos ya comenzó con las labores de rescate.

Pero en contraparte, los medios en Irán difundieron un mensaje llamando a la población a la captura de estos dos combatientes estadounidenses a cambio de una recompensa por entregarlos con vida.