Medios internacionales confirmaron el derribo del avión de combate F-15E de Estados Unidos por parte de Irán, ante la situación de emergencia reportan que uno de sus pilotos fue rescatado.

De acuerdo con un reporte de la CBS News, uno de los miembros de la tripulación de este avión de guerra americano fue rescatado por las fuerzas estadounidenses.

El avión de combate F-15E de Estados Unidos fue derribado presuntamente mientras sobrevolaba la región de Juzestán.

Por su parte el Gobierno de Irán ofrecía una recompensa por la captura de los pilotos de este avión estadounidense.

Eran dos los pilotos en el avión F-15E de Estados Unidos derribado por Irán

De acuerdo reportes internacionales durante el derribo de este avión F-15E de Estados Unidos por las fuerzas de Irán viajaban a abordo dos pilotos.

Y aunque fuerzas de Estados Unidos ya lograron rescatar a uno de ellos, pero aún no se sabe qué pasó con el otro piloto.

Tampoco hay información precisa sobre dónde pudo caer la aeronave del ejército estadounidense, mientras que sigue sin identificarse las identidades de ambos pilotos.

Es la primera vez que Irán derriba un avión de Estados Unidos durante la guerra

Cabe destacar que es la primera vez desde el pasado 28 de febrero que inició este conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán que se sabe que las fuerzas iraníes logran derribar un avión estadounidense.

En el marco de este conflicto Donald Trump, presidente de Estados Unidos, asegura que tan solo en un par de semanas podría concluir con esta guerra.

Fuerzas de Irán derriban helicóptero de rescate estadounidense

Desde redes sociales reportan que el helicóptero MH-60G Pave Hawk de las fuerzas estadounidenses que era parte de esta labor de rescate de los pilotos, también fue derribado.

IRÁN TAMBIÉN DERRIBA HELICÓPTERO DE RESCATE DE EEUU



Un helicóptero MH-60G Pave Hawk (variante del UH-60 Black Hawk)

fue impactado por un proyectil en el espacio aéreo iraní mientras participaba de la búsqueda de pilotos del avión F-15E Strike Eagle derribado.#US #Irán #USA pic.twitter.com/vUsWKdJPfz — Mario Moray (@Mario_Moray) April 3, 2026

Al momento se desconoce su ubicación, así como el estado de la tripulación de este helicóptero por lo que las tensiones se mantienen en el Medio Oriente y Estados Unidos.