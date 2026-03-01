Ataques en Medio Oriente obligan a cerrar espacio aéreo regional

Ataques en Irán por parte de Estados Unidos e Israel obligó a cerrar el espacio aéreo en Medio Oriente y otros lugares.

Debido a que las operaciones de vuelos en Medio Oriente se vieron interrumpidas, decenas de miles de viajeros de todo el mundo quedaron varados, entre ellos, mexicanos.

Tras ataques en Irán, se cerró el espacio aéreo de varios países en Medio Oriente

Este sábado 28 de febrero las operaciones de vuelo se vieron interrumpidas luego de ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

De acuerdo con el sitio web FlightRadar24 se cerró el espacio aéreo en:

Israel

Catar

Siria

Irán

Irak

Kuwait

Baréin

Espacio aéreo en Medio Oriente está cerrado por escalada de conflicto (Captura de pantalla)

Por su parte el Aeropuerto Internacional de Mascate, en Omán, cerró y todos los vuelos sobre los Emiratos Árabes Unidos fueron restringidos.

FlightAware informó que el Aeropuerto Internacional de Dubái y el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi cancelaron en conjunto más de 1.000 vuelos de entrada y salida.

Las principales aerolíneas con sede en Medio Oriente y con redes internacionales cancelaron cientos de vuelos .

Cirium informó que al menos 850 vuelos fueron cancelados el sábado por aerolíneas de Medio Oriente, entre ellas:

Emirates

Flydubai

Gulf Air

Qatar Airways

Kuwait Airways

Otras aerolíneas que han informado la cancelación de vuelos durante este fin de semana a destinos de Medio Oriente son:

Air India

Turkish Airlines

Delta Air Lines

United Airlines

KLM

Lufthansa

Air France

Transavia

Pegasus

American Airlines

Virgin Atlantic

Además, vuelos fueron desviados inesperadamente a aeropuertos de toda Europa o devueltos a sus aeropuertos de origen.

SRE llama a resguardo a mexicanos en Medio Oriente por cierre de espacio aéreo

Tras darse a conocer el cierre de espacio aéreo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México llamó a sus connacionales en Medio Oriente a contactar con las aerolíneas.

Tal como explicó, quienes deseen salir de la región pueden contactar con las aerolíneas o a representaciones de México, para solicitar asistencia y/o protección consular.

Además, llamó a los mexicanos en Medio Oriente a evitar traslados innecesarios, ya que la región mantiene la necesidad de resguardo, por lo que reafirma los números de embajadas y consulados:

Embajada en Irán: +989121224463

Embajada en Israel: 054-316-6717

Embajada en Jordania: 0778 00 0494

Embajada en Qatar: 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita: +966557539374

Embajada en Kuwait: +965 9401 6333

Embajada en EAU: 504 54 0273

Embajada en Líbano: 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095

Espacio aéreo en Medio Oriente está cerrado por escalada de conflicto (Captura de pantalla)

Tras ataque a Irán, aerolíneas instan a los viajeros a consultar el estado de su vuelo

Ante esta situación, las aerolíneas han instado a todos los viajeros a consultar el estado de su vuelo en línea antes de dirigirse al aeropuerto.

Además, se pide que se aseguren que sus datos de contacto que tienen las aerolíneas o agencias sean los correctos para que puedan recibir información.

Los clientes afectados por cancelaciones de vuelos deben ponerse en contacto con su agencia de viaje o con la aerolínea.

La situación estaba cambiando rápidamente, algunas aerolíneas emitieron exenciones a los viajeros afectados, lo que significa que pueden reprogramar sus vuelos sin pagar cargos adicionales ni tarifas más altas.

La aerolínea Etihad Airways informó que todas las salidas desde Abu Dabi se encontraban suspendidas hasta las 14:00 (hora de los EAU) del domingo 1 de marzo.

Las llegadas antes de las 14:00 (hora de los EAU) del domingo 1 de marzo están canceladas. Se espera que los servicios después de esta hora sigan operando, sujeto a condiciones.