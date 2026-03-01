Ataques de Irán en Dubái alcanzan Fairmont The Palm y aeropuerto internacional

Misiles de Irán golpean en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos; los ataques alcanzan al Hotel Fairmont The Palm y el aeropuerto internacional.

Irán estaría tomando represalias por el ataque previo de Estados Unidos e Israel durante el sábado 28 de febrero sobre su territorio.

Reportan incendio en el Hotel Fairmont de Palm Jumeirah en Dubái tras ataque de Irán

A través de las redes sociales se reportó un incendio en el Hotel Fairmont de Palm Jumeirah en Dubái tras ataque de Irán contra objetivos militares de Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida por la cadena estatal iraní IRIB, restos de misiles impactaron afuera del hotel Fairmont The Palm en la prestigiosa zona Palm Jumeirah de Dubái.

Esto provocó un incendio cerca de la entrada del hotel mundialmente famoso.

Las columnas de humo negro se elevaban hasta el cielo, mientras los huéspedes y turistas corrían despavoridos.

De acuerdo con las autoridades de Dubái, el incendio ya fue controlado, aunque no se han dado a conocer los daños materiales.

Ataque iraní impacta aeropuerto de Dubái

Previamente a este ataque se habrían reportado varias explosiones en la capital, donde también fue alcanzada la base aérea estadounidense Al Dhafra.

El aeropuerto internacional de Dubái habría reportado daños en una de sus áreas luego de un ataque atribuido a Irán.

A través de un comunicado difundido en redes, Dubai Airports habría confirmado que uno de los sectores de conexión del Dubai International (DXB) sufrió afectaciones menores.

Sin embargo, señala que el incidente fue rápidamente contenido por equipos de emergencia que se desplegaron de inmediato.

Ya se está trabajando con las autoridades correspondientes y se informó que gracias a los planes de contingencia que se implementaron, la mayoría de las terminales ya habían sido despejadas antes del impacto.

Se dio a conocer que cuatro trabajadores habían resultado heridos , pero habían recibido atención médica oportuna.

Tras esta situación, el aeropuerto de Dubái suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso.

Se reporta que se han escuchado explosiones en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Qatar luego de que el régimen iraní advirtió de represarías por el ataque de Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer Emiratos Árabes Unidos ha interceptado más de 137 misiles y 200 drones.