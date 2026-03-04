Tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei el 28 de febrero, diversos reportes señalan que su hijo, Mojtaba Jamenei, sería elegido como nuevo líder supremo de Irán.

De acuerdo con Irán International, la Asamblea de Expertos estaría por confirmar su nombramiento, aunque analistas advierten que la Guardia Revolucionaria de Irán habría presionado para asegurar su sucesión.

La figura de Mojtaba resulta polémica, pues más que clérigo ha sido señalado por su influencia política, vínculos con grupos de represión y cercanía con el poder militar.

Mojtaba Jamenei (Meghdad Madadi/All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.)

Mojtaba Jamenei sería elegido líder supremo de Irán tras muerte del ayatolá Alí Jamenei

De acuerdo con el medio Irán International, Mojtaba Jamenei está por ser elegido (si no es que ya lo fue) como nuevo líder supremo de Irán luego de la muerte de Alí Jamenei.

Mojtaba Jamenei sería elegido por la Asamblea de Expertos de Irán, aunque es un secreto a voces que su influencia sobre el ayatolá Alí Jamenei tiene mucho que ver.

Asimismo se reporta que la misma Asamblea de Expertos estaría siendo coaccionada por la Guardia Revolucionaria para elegir a Mojtaba Jamenei como sucesor.

Además se señala que en realidad no había otra opción dado el clima bélico que se vive en la zona, pues no existe otro candidato real para asumir el puesto en este momento.

Así Mojtaba Jamenei será ahora, junto con el presidente de Irán, quien esté al frente de la ofensiva militar del país.

Mojtaba Jamenei (Hamed Malekpour/All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.)

Elección de Mojtaba Jamenei como sucesor de Alí Jamenei no ha caído bien en Irán

A pesar de que no había otro posible sucesor para el ayatolá Alí Jamenei, la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán no ha sido bien recibida del todo.

La figura de Mojtaba Jamenei es bastante polémica en Irán, debido a que más que desempeñar un rol de clérigo, estuvo metido en la gestión de su padre, el ayatolá Alí Jamenei.

Teniendo además un vínculo cercano con la Guardia Revolucionaria, además de crear y financiar grupos de represión en protestas antigubernamentales.

Tanto la población, como los círculos de poder en Irán, no le tienen mucho aprecio al segundo hijo de Alí Jamenei, expresando de manera constante su desagrado como posible líder supremo.