Un alto cargo israelí aseguró a los medios locales que Israel atacó el edificio de la reunión clave en Irán por la sucesión de Alí Jamaneí.

Tras un bombardeo que forma parte de la ofensiva militar lanzada por Israel junto a Estados Unidos desde el sábado pasado.

Edificio de la reunión de Irán por la sucesión de Jamaneí es atacado por Israel

Medios locales y videos en redes sociales muestran el ataque al edificio de la reunión de Irán por la sucesión de Jamaneí por las fuerzas de Israel.

El bombardeo habría ocurrido en el centro de la reunión en la ciudad iraní de Qom del consejo de 88 miembros para elegir al sucesor del líder supremo.

Según declaraciones de alto cargo israelí, el ataque habría sido justo cuando los miembros del consejo tenían las papeletas en la mano, aunque dijo que no estaban presentes los 88 integrantes de la reunión iraní.

BREAKING: Israeli and US strikes hit the Tehran building of a body tasked with electing Iran's new supreme leader pic.twitter.com/et99s7J8yM — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 3, 2026

Ataque a reunión clave en Irán por la sucesión de Jamaneí llega tras mensaje del Mossad

Dicho ataque de Israel a la reunión clave en Irán por la sucesión de Jamaneí, llegó tras el mensaje de la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, quien expresó “da igual quién sea elegido hoy”.

Lo que para los medios fue una amenaza directa para Irán ante el conflicto militar y para quien aspire a ocupar el máximo cargo del régimen iraní con la sucesión de Jamaneí.