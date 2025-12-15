El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) vigilará los datos de los pasajeros para frenar a migrantes en aeropuertos en Estados Unidos.

Las políticas migratorias de Estados Unidos se intensifican y el ICE tiene acceso a los nombres de pasajeros que viajan dentro del país.

El ICE vigilará a pasajeros que quieran entrar a Estados Unidos

Autoridades estadounidenses están proporcionando los nombres y otros datos de quienes viajan a Estados Unidos, con la intención de deportar.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) proporciona una lista al ICE de los viajeros que arriban a aeropuertos de Estados Unidos.

El ICE creó una base de datos y determina qué viajeros serán deportados de inmediato, por lo que envían agentes para detener a las personas que consideren.

Hasta el momento no se ha revelado el número de personas deportadas tras arribar a Estados Unidos.

Pero, según información del New York Times una joven estudiante de Honduras fue detenida el pasado 10 de noviembre.

La mujer identificada como Ana Lucía López, fue deportada a su país dos días después de ser detenida en el aeropuerto, tras intentar viajar a Texas con su familia.

El ICE controla lista de pasajeros en vuelos nacionales en Estados Unidos

TSA habría iniciado la entrega de los datos de pasajeros al ICE en marzo de 2025 y en el 75% de los casos hubo detenciones.

El ICE ya tiene accesos a la lista de pasajeros que viajan dentro de Estados Unidos, algo que se había evitado por años.

Durante el gobierno de Donald Trump ha aumentado el intercambio de información entre agencias federales, con el objetivo de deportar a personas con un estatus migratorio irregular.

Esta medida se habría implementado para detener a peonas que tienen ordenes de deportación pendientes y trasladarlas a su país.

Donald Trump se ha mostrado insatisfecho con en número de expulsiones de Estados Unidos, pues su objetivo es deportar a un millón de inmigrantes en su primer año de gestión.