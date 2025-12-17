Con el fin de fortalecer sus fronteras y seguridad nacional, el presidente Donald Trump firmó una nueva proclamación de restricciones para países de alto riesgo.

Las cinco naciones que entran a esta lista de limitaciones son:

Burkina Faso

Malí

Níger

Sudán del Sur

Siria

Lista de países con restricción de entrada a Estados Unidos

Con los 5 países recién agregados sube el número de naciones que cuentan con una restricción para entrar a los Estados Unidos.

Cabe destacar que Donald Trump también impuso restricciones parciales a ciudadanos de otros 15 países, por lo que la lista queda conformada de la siguiente forma:

Afganistán Birmania Chad República del Congo Guinea Ecuatorial Eritrea Haití Irán Libia Somalia Sudán Yemen Angola Antigua y Barbuda Benín Costa de Marfil Dominica Gabón Gambia Malaui Mauritania Nigeria Senegal Tanzania Tonga Zambia Zimbabue Burkina Faso Malí Níger Sudán del Sur Siria

Donald Trump dará un reporte de sus primeros meses de gestión

Fue por medio de su cuenta de Truth Social que el presidente Donald Trump anunció que dirigirá un discurso para toda la nación.

De acuerdo con el mandatario, ofrecerá desde la Casa Blanca un balance de sus primeros meses de gestión.

“Ha sido un gran año para nuestro país. ¡Y lo mejor está por venir!“, escribió en la red social.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, explicó que el balance se enfocará en los logros alcanzados por la administración Trump desde que entró en vigor en enero pasado.

Por lo que el presidente de los Estados Unidos está por cumplir su primer año de cuatro en el poder.