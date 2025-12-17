Con el fin de fortalecer sus fronteras y seguridad nacional, el presidente Donald Trump firmó una nueva proclamación de restricciones para países de alto riesgo.

Las cinco naciones que entran a esta lista de limitaciones son:

  • Burkina Faso
  • Malí
  • Níger
  • Sudán del Sur
  • Siria
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (Octavio Guzmán / EFE)

Lista de países con restricción de entrada a Estados Unidos

Con los 5 países recién agregados sube el número de naciones que cuentan con una restricción para entrar a los Estados Unidos.

Cabe destacar que Donald Trump también impuso restricciones parciales a ciudadanos de otros 15 países, por lo que la lista queda conformada de la siguiente forma:

  1. Afganistán
  2. Birmania
  3. Chad
  4. República del Congo
  5. Guinea Ecuatorial
  6. Eritrea
  7. Haití
  8. Irán
  9. Libia
  10. Somalia
  11. Sudán
  12. Yemen
  13. Angola
  14. Antigua y Barbuda
  15. Benín
  16. Costa de Marfil
  17. Dominica
  18. Gabón
  19. Gambia
  20. Malaui
  21. Mauritania
  22. Nigeria
  23. Senegal
  24. Tanzania
  25. Tonga
  26. Zambia
  27. Zimbabue
  28. Burkina Faso
  29. Malí
  30. Níger
  31. Sudán del Sur
  32. Siria

Donald Trump dará un reporte de sus primeros meses de gestión

Fue por medio de su cuenta de Truth Social que el presidente Donald Trump anunció que dirigirá un discurso para toda la nación.

De acuerdo con el mandatario, ofrecerá desde la Casa Blanca un balance de sus primeros meses de gestión.

“Ha sido un gran año para nuestro país. ¡Y lo mejor está por venir!“, escribió en la red social.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, explicó que el balance se enfocará en los logros alcanzados por la administración Trump desde que entró en vigor en enero pasado.

Por lo que el presidente de los Estados Unidos está por cumplir su primer año de cuatro en el poder.

