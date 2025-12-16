En una entrevista reciente, Sergio Salomón Céspedes, Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), dio algunas recomendaciones para los mexicanos que regresan en Navidad.

Sergio Salomón Céspedes del INM se centró principalmente en la personas que hacen el viaje de Navidad en carretera desde naciones extranjeras, como es el caso de Estados Unidos.

Reencuentro en Nuevo Laredo. Paisanos residentes en EU pasarán fiestas decembrinas en México. (Cuartoscuro)

Recomendaciones del INM para mexicanos que regresan en Navidad

Durante una plática en Radio Fórmula, Sergio Salomón Céspedes del INM señaló las siguiente recomendaciones a seguir para mexicanos que regresan en Navidad:

Viajar de día

Viajar por carreteras principales

Viajar en grupo de se posible

Dirigirse siempre a los puntos migratorios o con la Guardia Nacional

No estar en zonas de riesgo o zonas aisladas

Como ya mencionamos, Sergio Salomón Céspedes del INM refiere principalmente a los mexicanos que regresan por carretera al país para Navidad.

Pues hay muchas personas, familias enteras incluso, que deciden viajar desde países como Estados Unidos, con motivo de las fiestas de fin de año para pasarla en su lugar de origen.

Estas recomendaciones se dan no solo por los diversos puntos calientes en México, también porque la misma delincuencia aumenta durante estas fechas.

No solo del crimen organizado, sino en general debido a que muchos buscan aprovechar que los viajeros en ocasiones traen fuertes sumas de dinero y objetos valiosos.

El INM y la Guardia Nacional prometen atención continua a mexicanos que regresan en Navidad

Además de lo anterior, Sergio Salomón Céspedes del INM señaló que tanto gente del instituto, como la Guardia Nacional, darán atención continua a los migrantes que regresan en Navidad.

Señalando que el INM y la Guardia Nacional se desplegaran en un operativo por diversas carreteras de México.

Esto mediante convoys que acompañarán a los viajeros para que regresen con bien a los distintos puntos del país.

Asimismo se contará con atención 24/7 para los mexicanos que hacen el viaje de regreso, a través de los teléfonos oficiales del INM, así como otros medios de contacto.