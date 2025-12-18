El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó desde su conferencia en la Casa Blanca que su país fue “invadido” por 25 millones de migrantes ilegales que ingresaron por la frontera abierta.

“Nuestra frontera estaba abierta y debido a esto nuestro país estaba siendo invadido por un ejército de 25 millones de personas”

Como parte de su discurso brindado el 17 de diciembre 2025, el presidente Donald Trump se refirió a ese grupo de migrantes ilegales como “criminales, locos, narcotraficantes y asesinos”, responsables de más de una muerte.

Donald Trump celebra que su administración ha detenido el 100% de los ingresos por la frontera abierta

Desde el comienzo de su mensaje, el presidente Donald Trump arremetió contra el gobierno de Joe Biden por su manejo en migración, comercio, política social pero principalmente por “no cuidar la frontera”.

En ese sentido, lo acusó de haber permitido que millones de “migrantes criminales” ingresaran a Estados Unidos bajo la justificación de que no podía tomar medidas sin consultar al Congreso.

“Siempre culpaba al Congreso. No necesitábamos una legislación, sino un nuevo presidente. Estamos deportando criminales”

Donald Trump destacó que se logró la meta de 0% ingresos de migrantes ilegales por la frontera abierta, todo gracias, según señalo, a la protección de la frontera y sus fuertes operativos de deportación.

Subrayó que, debido a sus acciones contra migrantes, se ha logrado restablecer la paz en ciudades que estaban invadidas por el crimen en Estados Unidos, tales como Washington D.C.