A pesar del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se reanuda TSA PreCheck y Global Entry en aeropuertos de Estados Unidos.

El miércoles 11 de marzo se restableció el programa de viajero confiable Global Entry junto con el TSA PreCheck con el fin de aminorar las demoras en los aeropuertos.

Global Entry y TSA PreChec permiten a ciudadanos estadounidense y residentes evitar filas tradicionales de controles de pasaportes tras regresar del extranjero.

Reanudan Global Entry y TSA PreCheck en aeropuertos de Estados Unidos

Los servicios de Global Entry y TSA PreCheck se restablecieron en aeropuertos de Estados Unidos a las 5:00 de la mañana de este miércoles.

Esta medida busca acelerar los procesos a viajeros en Estados Unidos tras el cierre del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, por problemas presupuestales.

ICE (DHS Twitter)

Global Entry es un programa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que permite a los viajeros pre aprobados y de bajo riesgo ingresar al país de forma acelerada.

Mientras que TSA PreCheck permite a los viajeros de confianza pasar los controles del aeropuerto más rápido y sin pasar por protocolos estrictos de seguridad.

Katie Zacharia, portavoz de DHS, informó a CNN que se está evaluando las medidas de seguridad que se tomarán tras el cierre de la institución.

Reanudar Global Entry y TSA Pre Check busca aminorar las molestias a viajeros y evitar problemas durante la temporada alta por las vacaciones de primavera, conocido como Spring Break.

Sin paso rápido en Estados Unidos: suspenden TSA PreCheck y Global Entry (Yazmín Betancourt)

Cierre de DHS afecta movimiento en aeropuertos de Estados Unidos

El pasado 22 de febrero se suspendieron provisionalmente los programas Global Entryy TSA PreCheck debido a la falta de presupuesto para cubrir los gastos de la institución.

Personal del DHS no recibía sus salarios por falta de presupuesto y tras el cierre de dichos programas, fueron reubicados a trabajar en filas convencionales del aeropuerto.

El presupuesto para el DHS no ha sido aprobado debido a la falta de acuerdos en el Congreso sobre un proyecto de gastos y políticas de migración.