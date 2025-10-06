31 minutos aprovechó su Tiny Desk para burlarse del ICE de Estados Unidos y las duras medidas migratorias.

El 6 de octubre se estrenó el Tiny Desk de 31 minutos en el canal de YouTube de NPR Music y ya rebasó el millón de reproducciones.

31 minutos lanza divertida critica contra Estados Unidos y sus políticas migratorias

El Tiny Desk de 31 minutos fue una grata sorpresa para sus fans, pues además de interpretar sus conocidos éxitos, lanzaron una dura cítrica al las medidas migratorias de Estados Unidos.

Previo a la segunda canción que 31 minutos cantó en su Tiny Desk, Tulio Triviño lanzó un comentario sobre las visas de trabajo.

“Esta es la primera en Washington de 31 minutos, que es exactamente el tiempo en el que expiran nuestras visas de trabajo” Tulio Triviño

Las divertidas críticas continuaron, pero ahora contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Durante el Tiny Desk apareció un nuevo personaje de 31 minutos, un lagarto agente del ICE.

“Agáchete tonto”, dijo Juan Carlos Bodoque mientras aparecía el lagarto: “Es solo un amable señor que se quiere asegurar de que volvamos sanos y salvos a casa”.

Este diálogo hizo referencia a los agentes del ICE, encargados de detener y deportar a migrantes de Estados Unidos.

Antes de terminar el Tiny Desk, 31 minutos hizo cameo de nuevo con el lagarto del ICE para cerrar con “Yo nunca vi televisión”.

En el nuevo concierto de 31 Minutos, se burlan de las patrullas migratorias de Estados Unidos.



Haciendo chistes como de que deben apurarse a terminar de cantar antes de que expire su VISA. pic.twitter.com/SxEbR41nVy — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) October 6, 2025

Este fue el setlist de 31 minutos para su Tiny Desk

31 minutos interpretó para su Tiny Desk varios de sus éxitos y algunas de sus nuevas melodías.

El setlist de 31 minutos para su tiny Desk fue:

Mi equilibrio espiritual

Bailan sin Cesar

Objeción denegada

Calurosa Navidad

Mi muñeca me habló

Arwrarwrirwrarwro

Yo Nunca vi televisión

El Tiny Desk de 31 minutos rebasó el millón de reproducciones a una horas de su estreno y se volvió tendencia en redes sociales.

Los fans de 31 minutos celebraron que hayan burlado del ICE y de las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos.