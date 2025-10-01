Alrededor de las 4:00 horas, una caravana migrante partió este miércoles 1 de octubre, conformada por casi mil personas que buscarían llegar a la Ciudad de México (CDMX) y no cruzar a Estados Unidos.

La caravana migrante partió desde Tapachula, Chiapas y se dirige a la CDMX caminando, tal como advirtieron a diferentes medios, pese a los peligros a los que están expuestos, razón por la cual avanzan con acompañamiento.

Aunque no señalaron motivos, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las políticas migratorias se endurecieron, así como las deportaciones, por lo que sería una razón para no cruzar.

Caravana migrante se quedará en CDMX, no buscará cruzar a Estados Unidos

Una caravana migrante con diferentes nacionalidades partió la madrugada de este miércoles 1 de octubre desde Tapachula con dirección a CDMX; descartaron que vayan a intentar cruzar a Estados Unidos.

Los migrantes denuncian una falta de atención en el sur de México para arreglar su situación migratoria, ya que buscan mejorar su calidad de vida y comenzar a trabajar en el país, como señalaron para medios.

Por lo mismo, los migrantes que integran la caravana buscarán reunirse en CDMX con las autoridades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o el Instituto Nacional de Migración.

A las 10:00 horas, la caravana migrante había llegado a Huehuetán Estación en Chiapas, a pie y con acompañamiento de la Guardia Nacional.

Y la caravana estaría integrada por migrantes de diferentes nacionalidades:

Cuba

Venezuela

El Salvador

Haití

Honduras

Guatemala