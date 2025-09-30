Miguel Ángel García Hernández, mexicano que resultó herido en un tiroteo en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, murió debido a las graves lesiones.

Se trata del segundo migrante que pierde la vida tras el ataque del pasado 24 de septiembre; pues Norlan Guzmán Fuentes, originario de El Salvador, también murió.

De acuerdo con la familia de García, llegó al hospital Parkland en estado de gravedad tras el ataque que habría sido dirigido hacia los oficiales.

Muere Miguel Ángel García Hernández: era un padre cariñoso, asegura su esposa

Miguel Ángel García Hernández, de 32 años de edad. recibió un total de 8 disparos de bala durante el tiroteo que se registró en Dallas, murió tras 6 días de luchar por su vida.

El migrante mexicano, quien vivió más de 20 años en Texas, dejó una esposa y 4 hijos que dependían de él, así como un bebé más en camino.

Recientemente, su esposa Stephany Gauffeny, había adquirido una casa donde viviría con Miguel Ángel García Hernández y sus 5 hijos; sin embargo, ahora enfrenta lo que llamó “una tragedia sin sentido que ha dejado a nuestra familia destrozada”.

“Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre cariñoso y el sustento de nuestra familia…Acabábamos de comprar nuestra primera casa juntos y él trabajaba duro todos los días para asegurarse de que nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban” Stephany Gauffeny, esposa de Miguel Ángel García Hernández

Claudia Sheinbaum pide investigación por muerte de Miguel Ángel García Hernández

Por su parte, Claudia Sheinbaum condenó el ataque que llevó a la muerte del mexicano Miguel Ángel García Hernández y resaltó que ya pidió que se haga una investigación a fondo.

Además, reiteró que si la familia así lo quiere, será acompañada en la denuncia que presenten ante las autoridades por la muerte de García.

“Se han presentado cartas diplomáticas exigiendo que se haga una investigación a fondo…en caso de que ellos quieran presentar una denuncia, acompañarlos con abogados” Claudia Sheinbaum

La presidenta resaltó que su gobierno está peleando por la justicia y ya expresó su desacuerdo ante la inseguridad que viven los migrantes.

Asimismo, reiteró que siempre van a defender a los mexicanos que viven en el exterior del país.