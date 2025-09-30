La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció duras medidas para combatir la violencia política hacia el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Esto, a través de un documento enviado el lunes 29 de septiembre de 2025 a diversas agencias de Estados Unidos —FBI, DEA, Oficina de Fiscales— en el que insta a reforzar la seguridad ante el aumento de agresiones contra ICE.

Protestas contra ICE (Jose Luis Magana / AP)

Pam Bondi toma medidas contra la violencia política hacia el ICE en Estados Unidos

Este lunes, Pam Bondi informó una serie de medidas que deberán tomar las agencias de Estados Unidos tras los recientes episodios de violencia contra ICE.

Entre estas, la fiscal general de Estados Unidos, instruyó a las agencias de seguridad para que todas las personas que cometan algún delito contra ICE, sean arrestadas y procesadas con los cargos “más fuertes”.

En su documento, Pam Bondi manifestó que las autoridades no deberán permitir ningún tipo de violencia contra ICE, ni contra ningún agente federal de Estados Unidos.

Según señaló la fiscal, Estados Unidos vive actualmente una “era de violencia política extrema” con el objetivo de intimidar, radicalizar y atentar contra el funcionamiento del país.

Ante esto, Pam Bondi informó también que como medida especial se reforzará la seguridad en los centros de Detención de ICE, en los cuales serán desplegados agentes federales.

Estos serán denominados “Fuerza Especial de Protección de ICE” y tienen la instrucción de arrestar a cualquier agresor o “agitador”, así como acusarlo de los cargos federales para que sean sujetos a las penas más severas que se les puedan imputar.