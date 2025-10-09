Se llegó a un acuerdo; Hamás e Israel firmaron un acuerdo de paz por la guerra que desde hace dos años azota a Gaza y ya hicieron oficial el fin del genocidio.

Tras el acuerdo de paz incentivado por Donald Trump de 79 años de edad, Hamás dio por anunciado el fin de la guerra en Gaza al llegar a un entendido con Israel, pero no todos están de acuerdo.

Hamás pone fin a la guerra en Gaza tras firmar acuerdo con Israel

A dos años de que la guerra en Gaza se desatara dejando un genocidio, Hamás anunció que llegó a un acuerdo de paz con Israel, mismo que Donald Trump anunció el 8 de octubre.

El presidente de Estados Unidos aseguró que el gobierno de Hamás e Israel optaron por firmar su acuerdo de paz en una primera fase, pero ahora se hizo oficial.

Khalil al-Hayya, miembro del Consejo Legislativo Palestino y alto funcionario de Hamás, confirmó que firmaron el acuerdo de paz con Israel para ponerle fin a la guerra en la Franja de Gaza terminó.

BREAKING: Hamas declares end of the war in Gaza, says it will open the Rafah border crossing



"We declare an end to the war today & the start of a permanent ceasefire." pic.twitter.com/i30MTKqPiQ — Breaking911 (@Breaking911) October 9, 2025

Es así como el 9 de octubre es el día en que Palestina dio por terminada la guerra en Gaza desatada por el enfrentamiento de Hamás e Israel.

Por otra parte, al-Hayya señaló que Hamás recibió “garantías” de Estados Unidos y el resto de los mediadores, además de que liberarán a rehenes y prisioneros.

Según Donald Trump, el acuerdo de paz entre Hamás e Israel es muestra algo que calificó como “duradero y eterno” entre ambos.

Itamar Ben Gvir, ministro de Israel, rechazará acuerdo de paz entre Hamás e Israel

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, advirtió que aunque Israel y Hamás optaron por el acuerdo de paz, él está totalmente negado.

Ben Gvir aseguró que no votará a favor del acuerdo de paz, asegurando que no desea que “los terroristas asesinos” sean liberados tras este.

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel. (EFE/ATEF SAFADI / EFE)

Hasta el momento, Benjamín Netanyahu no se ha pronunciado sobre la decisión de Hamás e Israel.

Asimismo, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, no ha declarado sobre el acuerdo de paz.