Israel, al mando de Benjamin Netanyahu, es acusado de violar el cese al fuego contra Gaza a pesar del anuncio de acuerdo del 8 de octubre.

Este 9 de octubre se reporta que Israel está realizando ataques al sur de Gaza, específicamente en Netzarim, contra los palestinos que están intentando ir hacia el norte por la carretera costera.

Los videos difundidos muestran a gazatíes caminando por la carreteras entre edificios derrumbados cuando empiezan a caer misiles y vuelven a levantar el polvo mientras intentan correr.

En tomas más amplias, se logra ver columnas de humo elevarse sobre una Gaza destruida tras carpas y viviendas improvisadas.

Aún no hay reporte de muertos en este nuevo episodio y violación del acuerdo de cese al fuego por parte de Israel.

¿A cuánto equivalen los explosivos lanzados por Israel a Gaza?

Se calcula que a dos años de guerra, Israel lanzó alrededor de 200 mil toneladas de explosivos sobre el Gaza desde el 7 de octubre DE 2023, cuando inició la guerra.

Ello equivaldría a casi 13 bombas de Hiroshima, lo que explica el grado de destrucción del territorio palestino de la Franja de Gaza.

¿Israel hace enojar nuevamente a Donald Trump?

El 8 de octubre Donald Trump calificó el acuerdo de cese al fuego de histórico. Cabe recordar que este acuerdo se centra principalmente en el repliegue de la linea de fuego de Israel y la liberación de rehenes por parte de Hamás.

Se sabe que al menos 20 de los 48 rehenes están vivos y los cuerpos también deberán ser entregados en el caso de los fallecidos, en un evento que no será publico.

Donald Trump fue invitado al Parlamento de Israel, aunque se desconoce si este nuevo rompimiento de acuerdo hará enojar nuevamente al presidente de Estados Unidos, como ha sucedido en ocasiones pasadas.