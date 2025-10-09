El doctor Hussam Abu Safiya, quien se desempeña como director de hospital en la Franja de Gaza en Palestina, fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2025.

La nominación del doctor Hussam Abu Safiya fue emitida por el grupo Doctors for Gaza, debido a la labor humanitaria que ha realizado en Palestina desde que comenzó la guerra con Israel.

El doctor Hussam Abu Safiya, reconocido médico en Palestina, fue nominado al Premio Nobel de la Paz 2025 por su labor en la guerra con Israel.

Según anunció la organización The Rights Forum, el médico no abandonó su puesto y siguió atendiendo niños y otros heridos en un hospital en Gaza durante los continuos bombardeos israelíes.

Destacan que su labor humanista quedó reflejada en el compromiso con ayudar al pueblo palestino, pues no dejó su labor pese a las constantes amenazas del Ejército de Israel.

Incluso, señalan, tropas israelíes mataron a su hijo de solo 15 años como forma de amenaza para que renunciara a su profesión, situación a la que se negó.

De igual forma, el doctor Hussam Abu Safiya fue secuestrado por soldados israelíes, pero aún así no renunció a ser médico y tras su liberación regresó a su hospital en Gaza.

La propuesta para el Premio Nobel de la Paz señala que el doctor Hussam Abu Safiya es ahora un símbolo de resistencia y esperanza para el pueblo palestino, acumulando más de 30 mil firmas para promover su nominación.