La organización islamista de Palestina, Hamás, se encuentra lista para intercambiar a rehenes vivos por 2 mil prisioneros palestinos dentro de las próximas 72 horas.

Todo esto como resultado de la primera fase del plan de paz para Gaza presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que se asentó que Israel y Hamás estarían obligados a la liberación de rehenes.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó este acuerdo como “un gran día para su país”, además de que “con la ayuda de Dios” todos los rehenes regresarán a casa.

Un gran cartel que muestra a los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza. (CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE)

Hamás alista intercambio de rehenes vivos por prisioneros palestinos

El presidente Donald Trump dio a conocer mediante su cuenta de Truth Social, que Hamás e Israel alcanzaron un importante acuerdo para la liberación de los rehenes como parte de su plan de paz para Gaza, en Palestina.

Se precisó que serían cerca de 2 mil prisioneros palestinos los que liberará Israel, toda vez que serán intercambiados por rehenes vivos como parte del plan.

Esta decisión fue confirmada instantes después por Catar, uno de los países mediadores en el conflicto, por lo que Donald Trump se dijo orgulloso con que este intercambio se lleve a cabo.

Según señaló la agencia AFP, el acuerdo podría firmarse en Egipto al medio día del jueves 9 de octubre de 2025 -hora local- pues es en este país en donde se llevan a cabo las negociaciones.

Hamás solicitó expresamente a Trump que vigile a Israel para que cumplan su parte, con la finalidad de que se llegue al fin de la guerra como se estipuló.

Por su parte, Donald Trump destacó que esto es un primer paso para establecer la paz en Gaza, toda vez que después deberá seguir el retiro de todas las tropas israelíes de Gaza y el desarme de las fuerzas de Hamás.