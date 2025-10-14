Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pidió el indulto para el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien enfrenta procesos judiciales en Israel por casos de corrupción.

El lunes 13 de octubre, Donald Trump sugirió al presidente de Israel, Isaac Herzog, que debería “perdonar” a Benjamin Netanyahu por las causas judiciales que se le imputan.

Donald Trump sugiere que Israel debe indultar a Benjamin Netanyahu por causas judiciales

Durante su visita a Israel por la firma del tratado de paz con Hamás, el presidente Donald Trump pidió que se le diera el indulto a Benjamin Netanyahu por los delitos que se le acusan.

“Tengo una idea, señor presidente ¿por qué no le da un indulto? Eso no estaba en el discurso, como probablemente imaginan. Simplemente resulta que me gusta este caballero que está allí (Netanyahu)”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump y Benjamin Netanyahu (Evan Vucci / AP)

Benjamin Netanyahu y su esposa están siendo acusados en Israel de corrupción por presuntamente aceptar más de 260 mil dólares en bienes de lujo como cigarros, joyería y champán como parte de sobornos.

“¿A quién le importan unos cigarros y champán?”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha negado en repetidas ocasiones los casos de corrupción que se le acusan y argumenta que son acusaciones políticas con el fin de desprestigiarlo.

Asimismo, el primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta otra causa judicial por negociar con al menos dos medios de Israel para obtener una cobertura más favorable.