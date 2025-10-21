El primer ministro canadiense Mark Carney declaró en entrevista con Bloomberg Podcasts que arrestarían a Netanyahu si visita el país.

Esto como parte de la orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre de 2024, en la que se le acusó a Netanyahu por crímenes de guerra durante la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Por su parte, Israel rechazó la jurisdicción del CPI y de los señalamientos en contra de Netanyahu.

Mark Carney, primer ministro de Canadá (Mark Carney vía X)

Israel insta al primer ministro de Canadá a retirar advertencias de arresto contra Netanyahu

Las declaraciones de Mark Carney fueron respondidas por Ophir Falk, asesor político de Netanyahu, criticando primero que nada los comentarios del primer ministro canadiense.

En un segundo punto, Ophir Falk dijo tener la esperanza de que cambie la postura de Canadá ante Netanyahu y las amenazas de un posible arresto.

En septiembre de 2025, Canadá, Reino Unido y Australia reconocieron formalmente al Estado de Palestina.

De acuerdo con Mark Carney, este solo fue el primer paso de “un Estado palestino libre y viable que conviva en paz y con seguridad“.

En la política canadiense de 1947 se apoyaba la solución de dos Estados.

Sin embargo, para el primer ministro de Canadá, el reconocimiento de un Estado palestino se debió principalmente a las acciones de Netanyahu.

Estas fueron descritas como: “diseñadas para acabar con cualquier posibilidad de un Estado palestino en violación de la Carta de las Naciones Unidas y en contra de la política del gobierno canadiense“.

Por su parte, y ante la insistencia de un arresto, Ophir Falk mencionó que Carney debería dar la bienvenida al Primer Ministro Netanyahu a Canadá .