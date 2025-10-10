La oficina del Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio a conocer que fue aprobado el acuerdo con Hamás para llevar a cabo la liberación de rehenes y la recuperación de cuerpos.

Al respecto, se dio a conocer que el documento que establece el plan de paz en Gaza ya fue firmado por todas las partes, por lo que está cerca el fin de la guerra en Palestina.

“El gobierno (de Israel) acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los muertos”. Benjamín Netanyahu

El gobierno de Israel informó que ya fue aprobado y firmado el acuerdo de paz en Gaza, como parte del plan para poner fin a la guerra en Palestina.

Tanto Israel como la organización islamista de Palestina, Hamás, señalaron que las negociaciones se llevaron a cabo en Egipto, país que se desempeñó como mediador del conflicto.

Precisaron que tras alcanzarse el acuerdo, en próximas horas se deberá llevar a cabo la liberación de rehenes por parte de ambos bandos, así como la recuperación de los cuerpos.

Familias de rehenes realizan marcha en Jerusalén (Menahem Kahana / AFP)

Se estima que son cerca de 2 mil prisioneros palestinos los que liberará Israel; en tanto, se desconoce un número exacto de personas secuestradas por Hamás que continúen con vida.

Por ello, se espera que estas acciones de intercambio se desarrollen durante varios días, mientras que se organiza la puesta en marcha de la segunda fase del plan de paz para Gaza.

La cual establece el retiro de tropas israelíes y el desarme de Hamás.