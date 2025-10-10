Una vez que entró en vigor del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, miles de palestinos han comenzado un largo camino para regresar a sus hogares en el norte de Gaza.

“Volvemos a casa a pesar de la destrucción, el asedio y el dolor. Estamos felices aunque volvamos a las ruinas. Al menos es nuestra tierra” Amir Abou Iyadeh, palestino de 32 años que regresa a Gaza

A pesar de que encontraron sus ciudad en ruinas como resultado de años de guerra, los civiles que se vieron obligados a abandonar sus casas, poco a poco están regresando a ellas.

Ante el regreso de los miles de ciudadanos de Palestina al norte de Gaza, el ministro del Interior de Hamás, Ahmad Abu Watfa elevó oraciones para que todos los desplazados lo consigan.

Este viernes 10 de octubre, entró en vigor el acuerdo de paz entre Israel liderado por Benjamin Netanyahu y Hamás luego de que las partes involucradas accedieron a deponer las armas tras 2 años de conflicto armado.

Ante el inicio del alto al fuego que fue impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, miles de palestinos han comenzado a regresar a sus hogares en el norte de Gaza.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, los civiles que fueron desplazados por el conflicto armado, iniciaron un largo camino de retorno desde Rafah y Jan Yunis hacia la Ciudad de Gaza.

Miles de palestinos regresan a Gaza tras acuerdo de paz (EFE)

Al respecto, se indica que los miles de palestinos que se han sumado al trayecto de regreso, caminan o viajan en vehículos improvisados en busca de llegar a sus hogares pese a que estos están en ruinas.

Asimismo, se indica que el avance de los civiles de los que no hay una cantidad confirmada, se lleva a cabo mientras en las calles de Gaza aún hay elementos del ejército israelí.

Miles de palestinos retornan a hogares destruidos en el norte de Gaza

Tras la entrada en vigor del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, miles de palestinos iniciaron un nuevo recorrido para retornar a sus hogares ubicados en la Ciudad de Gaza, al norte de la Franja.

Sin escoltas o garantías de seguridad, se reporta una extensa y nutrida fila de peatones que se se ha extendido a lo largo de la carretera al-Rachid, avanza cerca de Nousseira.

Las rutas de retorno incluyen caminos secundarios y la carretera costera, muchos avanzan a pie, otros en vehículos improvisados, cargando pertenencias mínimas, cruzando zonas aún cubiertas de escombros.

Al llegar, encuentran barrios destruidos, techos perforados, puertas arrancadas, hospitales cerrados, mercados sin suministros, sin agua ni electricidad, con estructuras colapsadas y calles bloqueadas por vehículos abandonados

Pese a que no hay señal telefónica, los centros comunitarios están cerrados y las escuelas están vacías, los miles de palestinos regresan con esperanza y felicidad a la que identifican como su tierra.

