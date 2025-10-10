Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel advierte que Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada ‘por las buenas o las malas’.

Las declaraciones del primer ministro de Israel se dan en medio de la firma de un alto al fuego propuesto por Estados Unidos.

Justo después de llegar a este acuerdo de un alto al fuego, miles de palestinos regresan al norte de Gaza.

BREAKING 🚨 Tens of thousands of Palestinians are returning to northern Gaza after a ceasefire takes effect, as Israeli forces begin to withdraw - video pic.twitter.com/1xobv7MR1d — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 10, 2025

Benjamín Netanyahu advierte que Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada ‘por las buenas o las malas’; regresan miles de palestinos

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu dijo que las siguientes fases del plan del alto el fuego tras la entrega de rehenes incluyen que Hamás entregue sus armas y que la Franja de Gaza sea desmilitarizada, incluso mediante el uso de la fuerza.

“Estamos acorralando a Hamás por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan, en las que Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada. Si esto se logra por las buenas, que así sea. Si no, se logrará por las malas” Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel en videomensaje

Netanyahu alagó también las decisiones que ha ido tomando a lo largo de la ofensiva bélica, que en dos años ha arrasado la Franja y causado más de 67.000 palestinos muertos.

Según Benjamín Netanyahu alegó que se tuvo que enfrentar en contra de diversas presiones como “no entrar en Rafah, presión para no tomar el eje de Filadelfia, presión para no operar en otros escenarios, presión para detener la guerra y retirarme de la Franja, cuando Hamás, Hizbulá, el régimen de Asad e Irán estaban en la cúspide de su poder“.

Este viernes entró el vigor el alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, iniciando el plazo de 72 horas en el que deberán ser liberados las 48 personas aún cautivas.

Bibi agradeció también a su equipo negociador la finalización del acuerdo, encabezado por su ministro de Asuntos Extratégicos, Ron Dermer, y sobre todo a Trump y a su enviado especial, para Oriente Medio, Steve Witkoff.

En tanto, miles de palestinos regresan al norte de Gaza ante este acuerdo de alto al fuego.

Además de que se informó que las Fuerzas de Defensa de Israel completaron la primera fase de la retirada hacia la línea amarilla a las 12 de día, tiempo local.

El plazo de 72 horas para liberar a los rehenes ha comenzado, según el enviado estadounidense Witkoff