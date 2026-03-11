Una investigación periodística reveló que Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán, habría construido una red de inversiones millonarias en el extranjero mediante empresas fantasma.

Los activos vinculados a Mojtaba Jameneí incluyen propiedades inmobiliarias de lujo en Londres, hoteles en Europa y negocios marítimos, según documentos revisados por Bloomberg.

Las operaciones habrían permitido transferir miles de millones de dólares hacia mercados occidentales pese a sanciones impuestas por Estados Unidos en 2019 contra Mojtaba Jameneí.

Red de inversiones millonarias de Mojtaba Jameneí en el extranjero incluye propiedades, hoteles y cuentas bancarias

Según la investigación, la red financiera atribuida a Jameneí incluye inmuebles de lujo en Londres situados en Bishops Avenue, conocida como el Paseo de los multimillonarios.

Registros inmobiliarios indican que varias de esas residencias fueron adquiridas mediante empresas fantasma, algunas compradas por más de 33.7 millones de libras.

Mojtaba Jamenei (Meghdad Madadi/All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.)

La investigación señala que el valor total de propiedades británicas vinculadas indirectamente a Jameneí supera los 100 millones de libras, equivalentes a aproximadamente 116 millones de euros.

Además de bienes inmobiliarios, la red incluye participaciones en hoteles ubicados en ciudades europeas como Fráncfort y Mallorca, así como una villa de lujo en Dubái.

Documentos citados por Bloomberg indican que los recursos para estas adquisiciones fueron transferidos mediante cuentas bancarias ubicadas en Reino Unido, Suiza, Liechtenstein y Emiratos Árabes Unidos.

Fuentes consultadas señalaron que los fondos provendrían principalmente de la comercialización de petróleo iraní en mercados internacionales durante la última década.

Especialistas en fraude financiero afirman que vacíos regulatorios globales permiten que redes empresariales complejas operen pese a sanciones internacionales impuestas contra líderes políticos.

Ali Ansari, presunto testaferro en inversiones de Mojtaba Jameneí

Los documentos no muestran activos registrados directamente a nombre de Jameneí. En cambio, muchas operaciones figuran bajo el empresario iraní Ali Ansari.

Ansari, sancionado por el Reino Unido en 2023, ha sido descrito por autoridades británicas como un empresario vinculado al financiamiento de estructuras relacionadas con el poder iraní.

Investigadores consideran que Ansari habría sido pieza clave para estructurar empresas y transferencias utilizadas en el desarrollo del presunto imperio financiero internacional.

El empresario ha negado cualquier vínculo personal o financiero con Jameneí y anunció que impugnará las sanciones impuestas por el gobierno británico.

Expertos señalan que la investigación ilustra cómo parte de la élite iraní logró mover capital al exterior pese a sanciones internacionales vigentes desde hace dos décadas.