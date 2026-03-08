Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, fue designado como nuevo líder supremo de Irán tras la muerte del ayatolá el pasado 28 de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel.

“Conforme al Artículo 108 de la Constitución y de acuerdo con el deber religioso, con la presencia de Alá el todopoderoso, el ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei, que Alá lo proteja, ha sido nombrado en la sesión extraordinaria de hoy tercer líder de la república islámica de Irán” Asamblea de Expertos de Irán

La decisión de nombrar a Mojtaba Jamenei nuevo líder supremo de Irán o ayatolá estuvo a cargo de la Asamblea de Expertos.

La Asamblea de Expertos dijo este 8 de marzo que tomó la decisión tras un estudio cuidadoso.

Irán se mantiene con “apagon” de internet

La televisión pública iraní, IRIB, detalló que el anunció se dio en la plaza Vanak, de Teherán.

La difusión de la noticia sobre el nombramiento del hijo de Alí Jamenei ha sido mediante agencias de noticias y medios tradicionales como la televisión ya que Irán se mantiene con restricción de internet para sus ciudadanos.

Piden a Irán unidad en torno a Mojtaba Jamenei nuevo líder supremo

La Asamblea de Expertos pidió a la nación de Irán jurar lealtad al nuevo ayatolá Mojtaba Jamenei y a mantener la unidad del país tras conocerse quien encabeza la sucesión.

En su discurso, el anterior ayatolá Alí Jamenei fue considerado como un “mártir” y se condenó la agresión de Estados Unidos e Israel en la que resultó muerto.

Donald Trump advierte que Mojtaba Jamenei no durará mucho como nuevo líder supremo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se había pronunciado en contra de que le hijo de Alí Jamenei figurara entre las posibilidades para convertirse en nuevo líder supremo de Irán.

Tras su nombramiento, Donald Trump dijo que “no durará mucho” sin su aprobación.