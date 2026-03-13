Pete Hegseth aseguró sin pruebas que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, estaría “desfigurado” tras los recientes bombardeos contra el país.

El secretario de Guerra de Estados Unidos argumentó que la ausencia física de Mojtabá Jameneí en su primer mensaje público y la aparición mediante recursos digitales reflejan “cobardía”.

Aunque sus declaraciones han generado especulación, fuentes cercanas al gobierno iraní confirmaron que Jameneí sí resultó herido, pero se encuentra consciente y “sano y salvo”, según Yusef Pezeshkian, hijo del presidente de Irán.

Pete Hegseth dice que Mojtabá Jameneí estaría “desfigurado” como consecuencia de bombardeos

Ante la incertidumbre que ha dejado el primer mensaje de Mojtabá Jameneí como líder supremo, pero sin él aparecer a cuadro, el secretario de Guerra de Estados Unidos ya sacó sus deducciones.

Pete Hegseth aseguró en sus primeras declaraciones, que probablemente Mojtabá Jameneí, quien se llevó la sucesión en Irán tras la muerte de Alí Jameneí, estaría herido y “desfigurado”.

Pese a que el secretario en Estados Unidos dio la información sin pruebas sobre el estado de salud de Mojtabá Jameneí, argumentó su declaración con los bombardeos que han propiciado a Irán y que incluso llevaron a la muerte a Alí Jameneí.

Asimismo, apuntó que la ausencia del nuevo líder supremo y su presencia mediante un mensaje computarizado habla de “cobardía”, burlándose que ahora son clandestinos y temerosos de lo que pudiera venir.

Mojtabá Jameneí, líder supremo de Irán. (AFP / AFP)

Por otra parte, abrió suspicacia sobre el mensaje que se emitió, explicando que ni Irán está seguro si tienen realmente un líder supremo, pues a su perspectiva hay “cámaras y grabadoras de voz” con las que Mojtabá Jameneí pudo tener presencia.

Mojtabá Jameneí sí estaría herido aunque “sano y salvo”

La ausencia en persona de Mojtabá Jameneí llevó a que Pete Hegseth asegurara que estaba herido y “desfigurado”, pero algunos rumores apuntan a que está bien.

Yusef Pezeshkian, hijo del presidente de Irán, aseguró que el nuevo líder supremo sí había resultado herido, aunque estaba “sano y salvo”.

Por otra parte, cercanos al gobierno de Irán, aseguran que Mojtabá Jameneí sí resultó herido, pero no de gravedad, pues está consciente aunque ocultó tras otros posibles ataques en su contra.