La Corte del Distrito Sur de Nueva York confirmó que Sarah Krissoff, una destacada abogada estadounidense de alto perfil, representará en Estados Unidos a Gerardo Mérida, exsecretario de Rocha Moya.

De acuerdo con los registros judiciales, la designación de Sarah Krissoff quedó formalizada el lunes 18 de mayo, mientras que la audiencia de Gerardo Mérida está programada para el 1 de junio de 2026.

Sarah Krissoff defenderá en Estados Unidos a Gerardo Mérida, exsecretario de Rocha Moya

Krissoff asumirá la defensa de Gerardo Mérida en la audiencia del 1 de junio

En medio de las acusaciones contra Rocha Moya, la Corte del Distrito Sur de Nueva York confirmó que Gerardo Mérida contará con la representación de la abogada Sarah Krissoff , exfiscal de esa misma jurisdicción.

Asimismo, se informó que Gerardo Mérida se presentará el próximo 1 de junio ante las autoridades judiciales de Estados Unidos, fecha hasta la cual se extendió el plazo del juicio rápido.

En ese día, Sarah Krissoff buscará probar la inocencia de Gerardo Mérida, acusado de aceptar sobornos de “Los Chapitos” a cambio de proporcionarles información sobre redadas en laboratorios clandestinos.

Según la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos, Gerardo Mérida recibía 100 mil dólares mensuales en efectivo de ese grupo delictivo a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas.

Gerardo Mérida Sánchez: perfil del exsecretario de Seguridad en Sinaloa. (Cortesía)

¿Quién es Sarah Krissoff, defensa en Estados Unidos a Gerardo Mérida?

Sarah Krissoff es una abogada estadounidense especializada en defensa penal corporativa y exfiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las fiscalías más importantes de Estados Unidos.

Dentro de su experiencia profesional, destaca su labor como Assistant U.S. Attorney entre 2008 y 2021, donde condujo investigaciones relacionadas con:

Fraude financiero

Lavado de dinero

Crimen organizado

Tráfico sexual

Narcotráfico

Corrupción

Actualmente, Sarah Krissoff trabaja en la firma Cozen O’Connor en Nueva York y en la defensa de Gerardo Mérida.