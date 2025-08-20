El juez Brian Cogan, a cargo del juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos, habría prohibido mencionar el presunto canibalismo de Arturo Beltrán Leyva.

De acuerdo con el periodista Ioan Grillo, especialista en temas de narcotráfico, el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El Barbas’, practicaba canibalismo junto con otros miembros de su organización criminal.

El periodista señaló que el juez determinó que no podía hacerse referencia al tema durante el juicio de García Luna al considerarlo "un distractor”.

Genaro García Luna: Defensa quería usar supuesto canibalismo de Arturo Beltrán Leyva durante juicio

En una entrevista con Sabina Berman, Ioan Grillo reveló que durante el juicio, la defensa de Genaro García Luna quería usar el presunto canibalismo de Arturo Beltrán Leyva, una de las figuras clave para sobornar al ex secretario de Seguridad Pública federal.

El periodista detalló que El Barbas realizaba ceremonias o “comidas especiales” en el que practica canibalismo.

Comentó que esta práctica de Beltrán Leyva estaba relacionada con su intención de ser un santero , pero que también “era una forma de que todos fuesen culpables y cómplices juntos”.

Pero, ¿por qué los abogados de Genaro García Luna querían meter el supuesto canibalismo en la defensa del ex funcionario? Según Ioan Grillo, querían usar la idea si tales personas son caníbales, ‘¿Cómo podemos confiar en lo que dicen?’.

Genaro García Luna: Supuesto canibalismo de Arturo Beltrán Leyva fue bloqueado por ser un distractor

Durante la entrevista con Sabina Berman, el periodista explicó que la Fiscalía solicitó y obtuvo del juez una orden para impedir que en el juicio de Genaro García Luna se mencionara el presunto canibalismo de Arturo Beltrán Leyva, bajo el argumento de que el tema sería “demasiado distractor” para el jurado.

A juicio del comunicador, los testimonios deben analizarse con cautela, pues quienes han sido narcotraficantes, asesinos o incluso caníbales tienen un fuerte incentivo para mentir con el fin de obtener beneficios en su sentencia.

En este sentido, precisó que no plantea que García Luna sea inocente, sino que existe la posibilidad de que algunos testigos hayan exagerado o distorsionado sus declaraciones para incriminarlo.

La entrevista completa con Ioan Grillo se transmitirá el próximo jueves 21 de agosto a las 21:00 horas por Canal Catorce y se repetirá el sábado a las 21:00 en Canal Once.