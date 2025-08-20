Genaro García Luna acusa aislamiento y pide 90 días más para apelación.

Abogados de Genaro García Luna acusan del aislamiento a su cliente en prisión así como otros tratos que sólo serían para presos “castigados”.

Asimismo, la defensa del ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón pide a una Corte de Apelaciones de Nueva York 90 días para una nueva apelación en contra de la sentencia de su cliente de los 38 años de prisión por nexos con el Cártel de Sinaloa.

Defensa de Genaro García Luna acusa aislamiento y dificultad para comunicarse con su cliente

César de Castro y Valerie Gottlieb, abogados de Genaro García Luna acusan de aislamiento y dificultad para comunicarse con su cliente desde prisión.

De acuerdo con la defensa de Genaro García Luna, denuncian en cartas a la Corte de Apelaciones de Nueva York que el ex secretario de Seguridad bajó hasta 14.5 kilos de peso, además de que no pudo bañarse o rasurarse e incluso le negaron utilizar cubiertos cuando comía.

Aseguran que estos hechos ocurrieron cuando Genaro García Luna estaba en la prisión federal de Lee, Virginia, antes de su traslado a Colorado, donde está actualmente.

Acusaron además de que Genaro García Luna estuvo recluido en una unidad especial que sólo es reservada para quienes violan las reglas de la prisión o los “prisioneros castigados”, pese a que nunca recibió ninguna infracción por indisciplina.

Además de que en ese tiempo sólo recibió un juego de ropa interior.

También la defensa de Genaro García Luna argumentó la dificultad que ha representado el poder comunicarse claramente con su cliente porque sólo ha podido hablar con él por teléfono desde el pasado 31 de julio a más de un mes de que fuera trasladado a su nueva prisión en Colorado.

Y 6 meses atrás en otra llamada que ocurrió el pasado 28 de enero.

Defensa de Genaro García Luna pide a Corte de Nueva York más tiempo para apelación de 90 días

Debido a esta dificultad de comunicarse con su cliente es que la defensa de Genaro García Luna pidió a la Corte de Nueva York más tiempo para una apelación de 90 días que preparan a la sentencia de los 38 años de prisión.

“La falta de acceso a nuestro cliente ha creado una dificultad innecesaria y extrema, que ha bloqueado nuestra capacidad de completar nuestros argumentos iniciales. Necesitamos tiempo adicional<b> </b>para completar dichos argumentos. El caso es extremadamente complejo e involucra registros muy amplios. La transcripción del juicio es de 2 mil 43 páginas" César de Castro y Valerie Gottlieb, abogados de Genaro García Luna

Los abogados de Genaro García Luna están buscando extender hasta el 18 de diciembre el plazo para presentar sus argumentos iniciales a la Corte de Apelaciones, que estaban previstos para 19 de septiembre, acción que la fiscalía no se opone.

Señalan que los mismos fiscales han tenido que intervenir en el Buró Federal de Prisiones para que se permita la comunicación con Genaro García Luna, debido a que previamente les habían cancelado al menos otras dos llamadas con el ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón sin explicación.