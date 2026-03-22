El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un tribunal federal en Nueva York desestimar la apelación presentada por la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México condenado por narcotráfico y delincuencia organizada.

En un documento de más de 100 páginas, firmado por el fiscal especial Adam Amir, se argumenta que el gobierno estadounidense presentó pruebas suficientes durante el juicio que demostraron los vínculos de García Luna con el Cártel de Sinaloa.

El documento sostiene que las evidencias presentadas ante el tribunal fueron sólidas y que los argumentos de la defensa no justifican la anulación del veredicto.

Cabe recordar que Genaro García Luna fue sentenciado en Estados Unidos a 38 años de prisión tras ser declarado culpable de colaborar con el narcotráfico.

García Luna apela su sentencia y acusa violaciones al debido proceso (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Los tres puntos clave de la apelación de García Luna

Tras su sentencia, la defensa de Genaro García Luna presentó una apelación ante la United States Court of Appeals for the Second Circuit, en la que cuestionó varios aspectos del proceso judicial.

Entre los principales argumentos de la apelación destacan:

Negativa a realizar un nuevo juicio, pese a señalamientos de presunto perjurio por parte de algunos testigos y supuestos problemas en la divulgación de pruebas

Admisión de evidencia sobre el patrimonio de García Luna, que la defensa considera innecesaria, además de limitaciones en los contrainterrogatorios

Restricciones al acceso a pruebas clasificadas, lo que, según la defensa, afectó la preparación del caso

Sin embargo, los fiscales rechazaron estos señalamientos y calificaron cualquier posible error en fechas o declaraciones de testigos como “inofensivo”, atribuyéndolos a fallas menores de memoria que no invalidan el veredicto del jurado.

Genaro García Luna acusa aislamiento y pide 90 días más para apelación (Eduardo Díaz)

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El Departamento de Justicia también aseguró que, mientras estaba recluido en Brooklyn, García Luna intentó sobornar a otros internos para que declararan falsamente que el caso en su contra había sido manipulado.

De acuerdo con la fiscalía, existen grabaciones y testimonios de al menos cuatro presos que respaldan estas acusaciones.

¿Qué sigue en el proceso contra Genaro García Luna?

La defensa del exsecretario de Seguridad tiene ahora 21 días hábiles para responder por escrito a los argumentos presentados por el Departamento de Justicia.

Posteriormente, el tribunal podría convocar a argumentos orales antes de emitir una decisión final sobre la apelación, un proceso que podría extenderse hasta un año.

Actualmente, Genaro García Luna permanece en el penal de máxima seguridad de Florence en Colorado, con una fecha de liberación programada para 2052 si su sentencia se mantiene firme.