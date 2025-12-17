La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México (CDMX) a María Vanesa Pedraza Madrid, quien fungió como colaborada del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

La detención de María Vanesa Pedraza Madrid tuvo lugar en calles de la alcaldía Benito Juárez la mañana del 17 de diciembre, donde la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentó la orden de aprehensión por los delitos de:

Delitos de delincuencia organizada

Lavado de dinero

Tras su detención, María Vanesa Pedraza Madrid fue puesta a disposición de una autoridad judicial con sede en el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.

¿Quién es María Vanesa Pedraza Madrid?

María Vanesa Pedraza Madrid es una psicóloga que se desempeñó como colaboradora y asesora de Genaro García Luna, cuando este fungía como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.

Genaro García Luna (Gabriel Cabello/SDP)

Durante más de una década formó parte de la administración pública, en especial de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) donde colaboró en áreas administrativas y de asesoría vinculadas a la alta dirección.

Una vez fuera de la administración pública en el año 2019, María Vanesa Pedraza Madrid se convirtió en la apoderada general de la empresa Nunvav, Inc. implicada en millonarios desvíos según la UIF.

Las investigaciones apuntaban a que Nunvav, Inc. había sido utilizada por Genaro García Luna para desviar 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares del Gobierno federal.

¿Cuántos años tiene María Vanesa Pedraza?

No hay información pública que confirme la edad de María Vanesa Pedraza Madrid, por lo que no se conoce cuántos años tiene en el presente 2025.

¿Quién es el esposo de María Vanesa Pedraza?

Al igual que el caso anterior, no hay información pública sobre la familia de María Vanesa Pedraza Madrid, tales como la identidad de su esposo o hijos.

María Vanesa Pedraza Madrid (Especial)

¿Qué estudió María Vanesa Pedraza Madrid?

María Vanesa Pedraza Madrid estudió la licenciatura en Psicología y una maestría en Psicoterapia en la Universidad Intercontinental.

¿En qué trabajó María Vanesa Pedraza Madrid?

De acuerdo con información pública en la página del “Buen Gobierno”, María Vanesa Pedraza Madrid trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública de México entre 2001 y 2012 durante el sexenio de Felipe Calderón.

Su información refiere los siguientes puestos:

Jefatura de Departamento Coordinación de Subordinados, Supervisión de actividades y tratamiento impartido (2001-2004)

Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados Investigación, Elaboración y/o estructuración de programas e implementación de los mismos (2007-2008)

Subdirector de área coordinadora administrativa gestion de proyectos prioritarios, control de gestión (2008-2008)

Una vez fuera del servicio público, María Vanesa Pedraza Madrid fue nombrada apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc. en octubre 2019, siendo esta una compañía con domicilio en Panamá.

María Vanesa Pedraza Madrid (Especial)

¿De qué se le acusa a María Vanesa Pedraza Madrid?

A María Vanesa Pedraza Madrid se le acusa del desvío de millones de pesos del sistema penitenciario federal para enviarlo a empresas factureras y a un fondeo de recursos que pertenecía a la delincuencia organizada.

Por estos actos, la FGR concretó la detención de la mujer por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes le cumplimentaron una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en:

Delitos de delincuencia organizada

Lavado de dinero

Investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), señalan a María Vanesa Pedraza Madrid como presunta apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc.

Durante su administración en esa empresa, la mujer habría tenido como beneficiario final a su entonces socio, Genaro García Luna, junto a integrantes de su familia.