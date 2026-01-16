Diego Orlando “El Yanky”, sobrino de un exlíder de Los Beltrán Leyva, fue detenido desde el 29 de diciembre de 2025, cuando autoridades atendían un reporte de robo de un vehículo en Morelos.

Los reportes policiales indican que un civil contactó a agentes de seguridad luego de que su camioneta fuera robada en el municipio de Amacuzac, lo que desató un operativo en la colonia Casahuatlán.

“El Yanky” es sobrino de “El Benjamón”, presunto líder de Guerreros Unidos

“El Yanky” es conocido por ser sobrino de “El Benjamón”, exlíder de Guerreros Unidos —célula que pertenece a los Beltrán Leyva con presencia en Morelos y Guerrero— quien se quitó la vida durante un operativo en 2014.

“El Benjamón” fue noticia nacional debido a que en el 2014, el grupo criminal de los Guerreros Unidos estuvo involucrado en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Sobre su sobrino, se sabe que “El Yanky” mantenía nexos con “El Necho”, quien es líder del grupo delictivo Cártel de Tlacotepec, también conocidos como Los Tlacos.

Hasta ahora, se sabe que en el operativo fueron detenidos:

Juan Armando N, de 26 años, apodado “El Huevo”

Diego Orlando N, de 39 años, alias “El Yanky”

Una mujer de 37 años

Al momento de su detención, a los individuos les fueron asegurados dos vehículos, un arma de fuego y un cargador metálico con 14 cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.