La Fiscalía General de la República (FGR) dictó prisión preventiva contra Eduardo Gómez García, supuesto colaborador de Genaro García Luna, por su probable participación en el delito de peculado y delincuencia organizada.

La detención de Eduardo Gómez García tuvo lugar en Izúcar de Matamoros, Puebla, para luego ser ingresado al penal de máxima Seguridad “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Situación jurídica de Eduardo Gómez García, ligado a García Luna, se definirá en los próximos días

Eduardo Gómez García, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRS), deberá permanecer en El Altiplano luego de que un juez de control le dictara prisión preventiva.

FGR detiene a Eduardo Gómez, exfuncionario ligado a García Luna, por peculado (Michelle Rojas)

En la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal acusó a Eduardo Gómez García del desvío de recursos del sistema penitenciario federal a empresas ligadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En respuesta, la defensa de Eduardo Gómez García solicitó al juez la duplicidad del plazo para recabar pruebas a favor de su defendido, por lo que será en los próximos días cuando se defina la situación jurídica del acusado.

De acuerdo con investigaciones de las autoridades, entre 2008 y 2013, Eduardo Gómez García habría realizado contratos de manera ilícita aprovechando su posición de servidor público.

Estos contratos fueron realizados para diversos Centros Federales de Readaptación Social que formaban parte de la red de corrupción de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública Federal.