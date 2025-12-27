La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Jesús Alberto Caballero, excolaborador de Genaro García Luna, por los delitos de delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo con información oficial, la detención de Jesús Alberto Caballero tuvo lugar el 26 de diciembre de 2025 en Cuernavaca, Morelos como resultado de los trabajos de inteligencia encabezados por la FGR.

A Jesús Alberto Caballero se le acusa de desviar recursos del sistema penitenciario entre el 2013 y 2015, con el fin de destinarlo a empresas ligadas a Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón.

Jesús Alberto Caballero, excolaborador de García Luna, fue remitido al penal del Altiplano

La FGR informó que Jesús Alberto Caballero fue puesto a disposición de una autoridad judicial con sede en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde solicitará la audiencia inicial el Ministerio Público Federal.

Cae Jesús Alberto Caballero (Especial)

De acuerdo con el registro nacional de detenciones, al momento de su captura Jesús Alberto Caballero vestía short azul, playera deportiva color verde y una chamarra negra.

A Jesús Alberto Caballero se le acusa de haber simulado contratos de adquisición de servicios para saquear recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, encargado de los Centros Penitenciarios Federales.

El objetivo de estas operaciones ilícitas era canalizar dichos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro García Luna, actualmente preso en los Estados Unidos, según la investigación de la FGR.