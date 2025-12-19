Una juez federal ordenó prisión preventiva de oficio a María Vanesa Pedraza, relacionada con el desvío millonario de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón.

La autoridad también determinó que María Vanesa Pedraza permanecerá por el momento en el Penal Femenil de Morelos por el caso del supuesto lavado de 5 mil millones de pesos, desviados del sistema penitenciario.

Es de recordar que María Vanesa Pedraza fue detenida el miércoles 17 de diciembre 2025 por la Fiscalía General de la República (FGR) en la Colonia Nápoles, de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

Detienen a María Vanesa, excolaboradora de García Luna, informa la FGR (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Audiencia de vinculación a proceso de María Vanesa Pedraza se celebrará la penúltima semana de diciembre

A petición de María Vanesa Pedraza, la jueza del caso duplicó de 72 a 144 horas el plazo para definir su situación jurídica, por lo que la audiencia contra la imputada se celebrará la penúltima semana de diciembre.

Será hasta esa fecha cuando se resuelva si María Vanesa Pedraza será vinculada o no a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero del sistema penitenciario.

Investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), señalan a María Vanesa Pedraza Madrid como presunta apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc.

La polémica aumentó más cuando se dio a conocer que Nunvav, Inc. había sido utilizada por Genaro García Luna para desviar 5 mil 112 millones 731 mil 37.94 pesos provenientes de 10 contratos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

María Vanesa Pedraza fue directora general adjunta en la Coordinación de Asesores en la Secretaría de Seguridad Pública de 2008 a 2012, ya en octubre de 2019, fue nombrada apoderada legal de Nunvav, Inc.