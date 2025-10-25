El Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Jair Francisco en la localidad de Tepotzotlán, Estado de México, acusado de pertenecer al cártel de Los Beltrán Leyva.

Se informó que Jair Francisco “N”, alias “H4”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, “H2”, líder abatido del Cártel de los “Beltrán Leyva”, cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

Su detención ocurrió el 24 de octubre de 2025, como resultado de los trabajos de investigación y coordinación interinstitucional de elementos de los tres niveles de gobierno.

Es de precisar que en octubre de 2025 el Estado de México se posicionó en el quinto lugar de los estados más peligrosos de México.

''El H2' (Especial)

¿De qué se le acusa a Jair Francisco, miembro del cártel de Los Beltrán Leyva?

En un operativo encabezado por organismos como la SEMAR, FGR y SSPC, se logró la detención en Tepotzotlán de Jair Francisco, quien vestía ropa deportiva al momento de su aprehensión.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el hombre conocido como “H4” cuenta con una orden de aprehensión vigente con fines de extradición a los Estados Unidos por los delitos de:

Narcotráfico

Asociación delictuosa

Delitos contra la salud

Uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Tras su captura en Tepoztlán, a Jair Francisco se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur.

En la parte final de su mensaje, el Gabinete de Seguridad informó que se mantienen “las operaciones conjuntas para brindar paz y seguridad a las familias mexicanas”.