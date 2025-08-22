La defensa de Genaro García Luna consiguió una ampliación para su apelación de parte de la Corte de Nueva York.

Con esto los abogados de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón tienen más tiempo ante sentencia a 38 años de prisión por tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

Cabe recordar que a través de varias cartas la defensa de Genaro García Luna denunció malos tratos a su cliente, así como la imposibilidad de comunicarse con él ante la misma Corte.

Una corte federal de Nueva York otorgó a la defensa de Genaro García Luna una ampliación para su apelación de hasta 90 días ante la sentencia de los 38 años de prisión por nexos con el Cártel de Sinaloa y otros cargos de narcotráfico.

Por lo que de acuerdo con el oficio judicial, los abogados de Genaro García Luna tiene hasta el próximo18 de diciembre para presentar un escrito inicial.

Además de una orden que tendrá que ser presentada para que instruya a la Oficina de Prisiones a otorgar a la defensa acceso regular a su cliente mediante llamadas legales programadas regularmente y visitas presenciales.

Por lo que adicionalmente de lograr la apelación, los abogados del ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón podrán comunicarse nuevamente con su cliente, con quién han tenido contacto en pocas ocasiones tras su sentencia y traslado de prisión a Virginia.

Este oficio judicial de la corte federal de Nueva York se dio apenas el pasado 21 de agosto, por lo que es posible que los abogados de Genaro García Luna busquen pronto a su cliente.

Fue a través de cartas que la defensa de Genaro García Luna, César de Castro y Valerie Gottlieb denunciaron de asilamiento para su cliente, así como la dificultad de comunicarse con él.

Adicionalmente de malos tratos hacia él en prisión debido a que el ex secretario bajó de peso hasta 14.5 kilos, no pudo bañarse o rasurarse y hasta le negaron utilizar cubiertos cuando comía.

Así como de ser recluido en una unidad especial que era destinada para quienes violan las reglas de la prisión o los “prisioneros castigados”.