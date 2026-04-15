En una escuela superior del Casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Ciudad de México, fue detenido un alumno identificado como Kevin Cuevas, debido a que portaba un arma.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México detuvo al alumno del IPN tras la denuncia de otra estudiante.

De momento, las autoridades del Casco de Santo Tomás, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, no se han pronunciado referente al alumno que entró armado.

Alumno del IPN detenido en Casco de Santo Tomás tras ingresar con armas

Una estudiante denunció a Kevin Cuevas, alumno del IPN, debido a que estaba armado dentro de las instalaciones del Casco de Santo Tomás.

No se ha hecho mención sobre en qué centro del IPN se realizó la detención; sin embargo, la misma no habría provocado el cese de actividades dentro del campus.

Se señaló a su vez que la denuncia fue de parte de una estudiante que era acosada de manera constante por el alumno del IPN, por lo que también podría enfrentar un proceso alterno.

La SSC no ha compartido un comunicado sobre la detención de Kevin Cuevas; sin embargo, el alumno del IPN habría sido puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación judicial.

Alumno del IPN ingresa armado a plantel de Casco de Santo Tomás (Carlos Jiménez)

Asimismo, en comentarios de redes sociales muestran extrañeza de que el alumno del IPN pudiera ingresar debido a los filtros de seguridad de los planteles del Casco de Santo Tomás.

Alumnos con armas dentro de escuelas provoca preocupación por casos en aumento

Este no es el único caso de un estudiante armado dentro de una institución educativa. El 9 de abril, un juez vinculó a un estudiante de 13 años en Azcapotzalco quien ingresó con un arma de fuego.

Y en febrero, una pelea entre estudiantes de secundaria en Tláhuac resultó con un menor grave por herida de arma punzocortante, debido las diversas puñaladas que recibió del agresor.

Derivado de esto, el gobierno de CDMX reforzará acciones de prevención en las escuelas, principalmente secundaria.