Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección de Tijuana, Baja California, llevaron a cabo la detención de Erick “N” luego de cruzar la frontera con Estados Unidos con el cadáver de su pareja.

El hombre -de 44 años de edad- confesó haber matado a su pareja en Estados Unidos tras una fuerte discusión, lo que abrió una investigación binacional dado que cruzó la frontera para viajar en carro de Los Ángeles a Tijuana, con el cadáver en su auto.

Cadáver cruzó la frontera de Estados Unidos en el asiento de copiloto

De acuerdo a los hechos y las declaraciones de Erick “N”, el asesinato de su pareja -de identidad reservada- tuvo lugar en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El detenido viajó 218 kilómetros hasta la colonia 10 de Mayo en Tijuana, cruzando la frontera Estados Unidos-México por la aduana de San Ysidro.

Cárcel (Emiliano Bar / Unsplash)

El cuerpo de la mujer viajó en el asiento de copiloto de un Dodge Charger color gris, vehículo en el que fue encontrada poco antes de la detención.

Fue la mamá de Erick “N” quien alertó a las autoridades, esto después de que su hijo llegara hasta su casa y le dijera de había tenido una discusión con su pareja.

En su llamado, la mamá de Erick reportó “ver a una persona en uno de los asientos”.

Agentes municipales de Tijuana atendieron al llamado. Una vez en el lugar los uniformados localizaron el cuerpo en al interior.

Según el informe, la mujer no respondía a los estímulos y ya presentada signos de rigidez. Fue entonces cuando la SSPCM llevó a cabo el arresto de Erick “N”.

Posteriormente se iniciaron las investigaciones en coordinación con autoridades de Estados Unidos.