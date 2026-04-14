El Gobierno de Colombia autorizó que se le aplique la eutanasia a 80 hipopótamos que se ubican en la cuenca del río Magdalena, por lo que Ernesto Zazueta busca reubicar estos ejemplares a México.

Ernesto Zazueta es presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y acuarios de México (Azcaram) y propuso al gobierno colombiano el traslado de los hipopótamos a México para evitar su muerte.

El activista ha intentado por tres años que los hipopótamos de Pablo Escobar sean reubicados en otros países con el fin de que no sean sacrificados, lo cual ocurrirá en los siguientes días.

Ernesto Zazueta solicitó el traslado de hipopótamos colombianos a México

Los hipopótamos son considerados una especie invasora en Colombia, luego de que Pablo Escobar introdujera la especie en el país.

Ernesto Zazueta reveló que desde 2023 cumplió con los requisitos zoosanitarios para que 10 hipopótamos fueran trasladados a México, pero la solicitud debía ser realizada por el gobierno colombiano.

Ernesto Zazueta (Instagram/@ernestozazueta)

Es decir, Colombia debía solicitar a México el traslado de los animales, por lo que Ernesto Zazueta pidió al gobierno colombiano trabajar en conjunto para finalizar los trámites correspondientes.

El empresario mencionó que se contaba con los recursos económicos, personal especializado y los protocolos adecuados para reubicar a los hipopótamos.

Los ejemplares se reubicarían en México e India, ya que las organizaciones Ostok Sanctuary y Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Center trabajaban en conjunto para salvar a los hipopótamos.

El plan era llevar 70 hipopótamos a la India y 10 a México, incluso se tenía la infraestructura para los animales, así como un equipo de especialistas.

Hipopótamos de Pablo Escobar (Edgar Domínguez Edgar Domínguez / EFE)

Colombia nunca autorizó el traslado de los 80 hipopótamos que quiere sacrificar

A pesar de que Ernesto Zazueta lleva más de dos años intentando el traslado de estos 80 hipopótamos, el gobierno colombiano nunca dio respuesta a su petición.

El Ministerio de Ambiente de Colombia frenó el intento de salvar a los hipopótamos , a pesar de que Ernesto Zazueta comprobó que había conseguido la inversión de más de 51 millones de pesos para el traslado y cuidado de los mamíferos.

Al final, autoridades colombianas confirmaron que van a sacrificar a los 80 hipopótamos de Pablo Escobar.