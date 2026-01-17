Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI, fue capturado el pasado viernes 16 de enero de 2026 en Pachuca, Hidalgo; te decimos quién es él.

De acuerdo con la información, el FBI fichó a Alejandro Rosales Castillo por el asesinato de Truc Quan Ly “Sandy” Le, ocurrido el 10 de agosto de 2016 en Carolina del Norte.

Pero ¿quién es Alejandro Rosales Castillo? Te decimos todo lo que se sabe de este fugitivo del FBI que fue detenido en México por el asesinato de Truc Quan Ly “Sandy” Le.

¿Quién es Alejandro Rosales Castillo? (Especial)

¿Quién es Alejandro Rosales Castillo?

Alejandro Rosales Castillo es un ciudadano estadounidense que se convirtió en uno de los fugitivos más buscados por el FBI tras ser acusado del asesinato de su exnovia Truc Quan “Sandy” Ly Le.

Rosales Castillo fue señalado como responsable del asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, cuyo cuerpo fue encontrado el 17 de agosto de 2016 con una herida de bala en la cabeza.

Luego del crimen, Alejandro Rosales Castillo huyó de Estados Unidos y fue captado por cámaras de seguridad cruzando hacia México el 16 de agosto de 2016, un día antes de que se localizara el cuerpo de la víctima

Desde entonces Alejandro Rosales Castillo permaneció prófugo durante casi una década, viviendo en distintos puntos de México y utilizando identidades falsas para evitar ser localizado.

Truc Quan “Sandy” Ly Le, víctima de Alejandro Rosales Castillo (Especial)

¿Qué edad tiene Alejandro Rosales Castillo?

Alejandro Rosales Castillo tiene 27 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Rosales Castillo?

Dado que Alejandro Rosales Castillo nació el 26 de noviembre de 1998, su signo es Sagitario.

¿Alejandro Rosales Castillo está casado?

Se desconoce si Alejandro Rosales Castillo está casado o si mantiene una relación sentimental.

¿Alejandro Rosales Castillo tiene hijos?

No hay registros que revelen que Alejandro Rosales Castillo tenga hijos.

¿Qué estudió Alejandro Rosales Castillo?

La trayectoria académica de Alejandro Rosales Castillo no se ha revelado ni por el FBI ni en los reportes periodísticos.

Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI, fue detenido en México, país al que ingreso en 2016 (Especial)

¿Cuál es la trayectoria de Alejandro Rosales Castillo?

Alejandro Rosales Castillo estuvo casi 10 años prófugo de la justicia, pero antes del crimen lo único documentado es que trabajaba en un restaurante en Charlotte, Carolina del Norte, donde conoció a Truc Quan “Sandy” Ly Le.

Alejandro Rosales Castillo es detenido en Hidalgo por el asesinato de Truc Quan Ly “Sandy” Le

Alejandro Rosales Castillo fue detenido en Hidalgo durante un operativo coordinado entre autoridades federales mexicanas y la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) por el asesinato de Truc Quan Ly “Sandy” Le y otros delitos como:

Robo con arma

Hurto de vehículo

Secuestro en primer grado

La captura de Alejandro Rosales Castillo se dio el pasado 16 de enero y fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

De acuerdo con la información, Alejandro Rosales Castillo era pareja sentimental de Truc Quan Ly “Sandy” Le, joven de 23 años, y, al terminar, ella le exigió que le pagara el dinero que le debía.

Luego de negarse en varias ocasiones, Alejandro Rosales Castillo le pidió a Sandy que se vieran para darle su dinero, pero esta fue la última vez que se le vio a la joven con vida.

Tras cometer el delito, Alejandro Rosales Castillo cruzó la frontera a México, donde se mantuvo escondido hasta su captura en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.