Kash Patel, director del FBI, anunció la captura de Samuel Ramirez Jr., un fugitivo en la lista de los 10 más buscados por el asesinato de dos mujeres en Federal Way, Washington, el 21 de mayo de 2023, con una recompensa de hasta 1 millón de dólares.

De acuerdo a la información brindada por Patel a través de su cuenta oficial en X, reveló que Ramirez fue arrestado en Sinaloa, México, tras casi tres años prófugo y extraditado a Estados Unidos para ser procesado por cargos federales de asesinato y fuga ilegal.

FBI captura a Samuel Ramírez Jr. en Sinaloa, uno de los 10 más buscados (FBI)

Kash Patel reconoce la cooperación de autoridades mexicanas tras captura de Ramírez Jr.

El director del FBI, Kash Patel dio a conocer la captura de Samuel Ramírez Jr., quien era buscado por doble feminicidio en Wahington, D.C.

Esto ocurrió el 21 de mayo de 2023 tras un tiroteo mortal afuera del Stars Bar & Grill en Federal Way, Washington, cerca de Seattle.

Como resultado, dos mujeres murieron baleadas: Katie Duhnke de 37 años, y Jessica Hohn; ambas eran empleadas del bar, y una tercera persona, un cliente masculino, también resultó herido de bala.

El sospechoso principal fue identificado como Samuel Ramirez Jr., de entonces de unos 33 o 34 años, quien fue acusado de haber iniciado una discusión que escaló a disparos.

Ahora, tras su captura, Patel reconoció que su arresto se logró gracias a la cooperación entre el FBI, el Departamento de Justicia y autoridades mexicanas.

“Ramírez estuvo prófugo durante casi tres años por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres el 21 de mayo de 2023. Tras los presuntos asesinatos, se creía que había huido del país. Fue acusado formalmente de asesinato el 24 de mayo de 2023 y se emitió una orden de arresto federal el 14 de noviembre de 2025. ” Kash Patel, director del FBI