Estados Unidos habría pedido apoyo a Omar García Harfuch para no descartar ninguna línea de investigación por el secuestro de Nancy Guthrie de 84 años de edad.

El caso de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del matutino ‘TODAY’ de la cadena NBC Savannah Guthrie, ha generado gran controversia en Estados Unidos.

Estados Unidos pide ayuda de Omar García Harfuch tras secuestro de Nancy Guthrie

A cinco días de que se reportó la desaparición de Nancy Guthrie, el FBI acudió a Arizona donde atendieron a la prensa.

Estados Unidos pide apoyo a García Harfuch por secuestro de Nancy Guthrie (@michelleriveraa / X )

De acuerdo con la periodista Michelle Rivera, el FBI solicitará apoyo a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección, y a las autoridades mexicanas por el secuestro de Nancy Guthrie.

Esto con el objetivo de no descartar cualquier línea de investigación que pudiera surgir.

Hasta el momento no se ha dado a conocer más detalles sobre la posible ayuda que podría brindar García Harfuch por secuestro de Nancy Guthrie.

Y es que las autoridades no han informado sobre sospechosos y por el momento la búsqueda continúa.

Esto es lo que se sabe sobre el secuestro de Nancy Guthrie

El domingo 1 de febrero se reportó la desaparición de Nancy Guthrie luego de que su familia recibió el reporte de que no asistió a la iglesia, como acostumbraba a hacerlo.

Nancy Guthrie fue vista por última vez por sus familiares el sábado en la noche después de cenar en casa de una de sus hijas.

La desaparición de Nancy Guthrie es investigada como un posible secuestro, lo que ha generado gran conmoción en Estados Unidos.

Esto luego de que las autoridades reportaron que había indicias de allanamiento forzado en la vivienda de Nancy Guthrie, la cual se encuentra ubicada en el vecindario de Catalina Foothills, en el norte de Tucson.

Las autoridades señalaron que se encuentran al tanto sobre informes que circulan sobre posibles notas de rescate relacionadas con Nancy Guthrie.

Heith Janke, agente especial a cargo del FBI en Phoenix, advirtió que se investigará y acusará a cualquier persona que se aproveche de la desaparición de Guthrie.

El miércoles la familia de Nancy Guthrie publicó un video en el que Savannah Guthrie se dirigió a su madre y le aseguró que la estaban buscando y oraban por su vida.

De acuerdo con reportes, no se registraba en Estados Unidos un caso de secuestro con petición de rescate de este tipo desde hace décadas.