Por medio de sus redes oficiales, Omar García Harfuch detacó los trabajos coordinados que hubo entre el FBI y autoridades mexicanas para la detención de Samuel Ramírez Jr.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana el trabajo de investigación se dio entre elementos de:

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Guardia Nacional

Fiscalía General de la República (FGR)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

FBI reconoce a autoridades mexicanas en la captura de Samuel Ramírez Jr.

La detención de Samuel Ramírez Jr. también fue comunicada por Kash Patel, director del FBI, en su cuenta oficial de X.

Según su informe, Ramírez Jr. fue trasladado a los Estados Unidos para ser puesto en custodia por la policía federal en Seattle.

FBI captura a Samuel Ramírez Jr. en Sinaloa, uno de los 10 más buscados (@FBIDirectorKash / X)

Samuel Ramírez Jr. era un fugitivo que se encontraba en la lista de los 10 más buscados del FBI por el asesinato de dos mujeres en mayo de 2023 en Washington.

La agencia de inveaigación ofrecía una recompensa de 1 millón de dólares por información que llevara a la captura de Ramírez Jr.

En su mensaje, Kash Patel extendió un agradecimiento especial a las autoridades em México que también hicieron posible la captura del fugitibo.

Al igual que García Harfuch, destacó la coordinación de las secretarías de Defensa y Marina, así como la de Seguridad y Protección Ciudadana.