La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) haya hecho una operación en México por Ryan Wedding.

Aunque una fuente del gobierno estadounidense aseguró que el FBI tuvo una “operación secreta” para el arresto de Ryan Wedding en México, la presidenta descartó totalmente la posibilidad.

Claudia Sheinbaum niega operación del FBI para capturar a Ryan Wedding

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que el FBI haya tenido una “operación secreta” en el territorio para lograr capturar a Ryan Wedding.

La mandataria aseguró que “nunca” se aceptarán operaciones en México por otros países ni “operaciones conjuntas”, argumentando que lo que sí se hace es compartir información sobre presuntos criminales.

“Nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerza federales, estatales, municipales, en nuestro territorio. Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas ¡eso tiene que quedar muy claro!”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Para Claudia Sheinbaum está “claro” cómo fue la operación del FBI, rechazando la versión de algo secreto.

Asimismo, argumentó que no debatirá con la versión que Kash Patel, director de FBI, dio en Estados Unidos sobre la detención de Ryan Wedding, quien se cree operaba para el Cártel de Sinaloa.

Por otra parte, recordó que así como Estados Unidos en México también “se venía persiguiendo” al exatleta olímpico, “hubo cateos, le incautaron bienes”.

Claudia Sheinbaum ha descartado a Donald Trump las operaciones conjuntas

La presidenta de México negó que el FBI haya tenido operación secreta en el país para el arresto de Ryan Wedding, explicando que es un tema que ha hablado con Donald Trump.

La mandataria externó que “se lo decimos siempre” al presidente de Estados Unidos que en México “no se pueden hacer operaciones conjuntas”, además de que asegura que el mandatario le confirmó en la llamada del 29 de enero que “vamos avanzando mucho” en materia de seguridad.