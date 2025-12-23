La policía de Florida, Estados Unidos, ha dado a conocer el caso de Susan Erica Avalon -de 51 años de edad- el cual es por demás singular; puesto que la mencionada mujer habría matado a sus dos exmaridos.

No solo eso, las autoridades de Estados Unidos señalan que Susan Erica Avalon habría cometido el doble homicidio el mismo día.

Susan Erica Avalon fue arrestada por matar el mismo día a sus dos exmaridos en Estados Unidos

De acuerdo con el sheriff Rick Wells, del condado de Manatee en Florida, Estados Unidos, Susan Erica Avalon es sospechosa de matar a dos hombres, presuntamente sus exmaridos, el miércoles 17 de diciembre.

El sheriff señala que primero atendieron una llamada de emergencia de un tiroteo en Manatee, Estados Unidos, el cual involucraba a un hombre herido de 54 años.

Susan Erica Avalon (Manatee County Sheriff's Office)

La hija de 15 años del hombre herido declaró a las autoridades que ella escuchó los disparos, y vio a una persona con sudadera gris y el rostro cubierto, alejarse de la casa en una camioneta Honda Odyssey.

Cuando las autoridades llegaron el lugar, el hombre aún vivo, comentaba los hechos y mencionó que posiblemente la responsable del ataque había sido su exesposa, Susan Erica Avalon.

Cuando la policía llegó al domicilio de Susan Erica Avalon, le preguntaron acerca de su exesposo, a lo que ella respondió “¿Cuál de los dos?“; fue ahí que las autoridades encontraron que este otro hombre también había muerto ese día.

Este segundo homicidio sucedió en la ciudad de Tampa, Florida, aunque no hay muchos detalles de este caso, se cree que la víctima y su asesino se conocían.

La teoría es que Susan Erica Avalon viajó primero a Tampa a matar a uno de sus exmaridos; para después hacer lo mismo con su antigua pareja que vivía en Manatee.

Se están buscando los motivos de Susan Erica Avalon para asesinar a sus dos exmaridos

Susan Erica Avalon fue detenida el pasado jueves 18 de diciembre, bajo la sospecha de haber asesinado a sus dos exmaridos el 17 de diciembre.

De momento no se conoce el móvil por el que Susan Erica Avalon decidió cometer el doble asesinato.

Aunque se sabe que la presunta culpable, tenía problemas con su antigua pareja que vivía en Manatee, tanto por la custodia de sus hijos, como por la manutención de los mismos.

Además, se mencionó que la joven de 15 años que fungió como testigo es hija de Susan Erica Avalon y su exmarido muerto, del cual llevaba 10 años separada.