Ante la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos una imagen viral causa confusión.

Haciendo que se diga que Maduro y El Chapo Guzmán están en la misma prisión, sin embargo, ambos personajes se encuentran recluidos en distintas cárceles, pero ¿dónde? Te contamos.

¿En qué prisión está Maduro?

Tal y como lo adelantó Donald Trump, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro fue trasladado a la ciudad de Nueva York para ser juzgado.

Por lo que Maduro, junto a su esposa Cilia Flores se encuentran en la prisión Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.

La famosa cárcel MDC de Brooklyn es conocida como el “infierno en la tierra” y es una de las prisiones más grandes de Estados Unidos.

Además de que la MDC de Brooklyn también tiene un sector llamado Unidad de Vivienda Especial “el hoyo” donde los presos peligrosos o de alto perfil son enviados a celdas de 2 metros cuadrados y en aislamiento.

Inmunidad presidencial de Nicolás Maduro: esto argumenta su abogado (AP)

¿En qué cárcel está El Chapo Guzmán?

Ante la confusión sobre si Maduro y El Chapo Guzmán están en la misma prisión, la pregunta es en qué cárcel esta el famoso narcotraficante mexicano.

Actualmente, El Chapo Guzmán se encuentra en la cárcel estadounidense de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, la cual es conocida como la “Alcatraz de las Montañas Rocosas”; donde cumplirá su condena a cadena perpetua.

Anteriormente, El Chapo Guzmán estuvo recluido en la cárcel MDC de Brooklyn cuando fue juzgado desde enero de 2017 hasta julio de 2019, la misma prisión en la que ahora se encuentra Maduro.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera (Internet)

¿Con qué famosos prisioneros comparte cárcel Nicolás Maduro?

Pese a que El Chapo Guzmán ya no se encuentra en la cárcel de MDC de Brooklyn, el presidente de Venezuela, Maduro comparte prisión con otros famosos.

Pues en la actualidad, la cárcel MDC de Brooklyn tiene recluidos a tres famosos criminales que compartirán el sitio con Maduro:

Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson

Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa

Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara

Ismael El Mayo Zambada, fundador de La Mayiza (Cuartoscuro )

Anteriormente, además de El Chapo Guzmán, la prisión MDC de Brooklyn tuvo en sus barrotes a otros famosos tales como:

Sean ‘Diddy’ Combs, rapero, sentenciado por delitos sexuales y crimen organizado

Ghislaine Maxwell, socialité acusada de por tráfico sexual

Sam Bankman-Fried: empresario y fundador de FTX, condenado por fraude y lavado de dinero

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, condenado por delitos relacionados con narcotráfico

Néstor Isidro Pérez Salas, ‘El Nini’, operador del Cártel de Sinaloa, acusado de los delitos de secuestro, homicidio y tráfico de drogas

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por delitos relacionados con el narcotráfico.

R. Kelly, cantante condenado por delitos sexuales.

Allison Mack, actriz sentenciada por su participación en la secta NXIVM.

Michael Cohen, exabogado de Donald Trump acusado de delitos federales

Guo Wengui, empresario chino acusado de sobornos.