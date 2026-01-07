A través de redes sociales, los usuarios han estado compartiendo el nuevo lote en Fortnite: el de Nicolás Maduro con varios estilos y armas, pero ¿se puede comprarlo en la tienda del videojuego de Epic Games?

Se nos va de las manos pic.twitter.com/OrBaX76l07 — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) January 7, 2026

Así es el lote de Nicolás Maduro que usuarios en Fortnite lanzaron

No es un secreto que el nombre de Nicolás Maduro se ha hecho tendencia desde su detención por parte de Estados Unidos y, desde entonces, hasta su ropa con la que fue arrestado y demás, se han hecho virales en redes sociales; ahora llegó a Fortnite.

Pues a través de imágenes y videos de los jugadores de Fortnite, revelaron que en la tienda del videojuego de Epic Games; y en dichos videos aseguran que se encuentra disponible para venta el lote de Nicolás Maduro.

En los videos se pueden ver las dos versiones del lote de Nicolás Maduro:

En una viste traje y corbata

En la segunda aparece el chándal y las gafas con las que fue detenido

Este lote de Nicolás Maduro en Fortnite que ya está dando de qué hablar, también incluye un pico que hace burla de los bombardeos en Venezuela, y cuyo nombre aparece como “misil gringo”.

Si bien no es una colaboración o una skin oficial por parte de Fortnite, cabe recordar que los usuarios pueden crear sus propios lotes y ofrecerlos a la comunidad de jugadores y, como era de esperarse, este de Nicolás Maduro ya se hizo viral y ha dado mucho de qué hablar.

Y aunque incluso hay un video que aparece con un código de venta, estos lotes son creados por los propios jugadores de Fortnite y no accesorios o skins oficiales, por lo que no están disponibles en la tienda.

Aunque también muchos de los videos que circulan en redes sociales, han sido creados por Inteligencia Artificial; es posible que incluso Fortnite ya haya retirado el lote de Nicolás Maduro que la propia comunidad hizo realidad.